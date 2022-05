普廷健康狀況惡化？曾-6℃穿泳褲浸冷水 如今觀禮大腿蓋厚毯

2022/05/10 09:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭反遭抵抗,入侵受挫之餘又傳健康狀況亮紅燈,外界高度關注;9日「勝利日」普廷出席紅場閱兵儀式,出現走路前傾、略為吃力的樣貌,入座觀禮時則在大腿上蓋著厚毯,與以往刻意營造的強人形象大不相同。

外界分析9日「勝利日」可能成為俄烏情勢的轉捩點,外媒緊盯普廷在勝利日閱兵儀式上動向,但普廷在當日演講中未如外界預期做出與入侵烏克蘭行動相關的重大宣告。儀式上,普廷致詞約11分鐘,被外媒拍到他走路前傾、步伐略微沉重的樣貌。

普廷要入座觀禮時,他的位置上早已備好的草綠色毯子,事後被拍到毯子攤開蓋在普廷大腿上的畫面,或許是難耐莫斯科當日寒冷天氣,更被人發現他的左手刻意握著曾被外媒拍到異常顫抖的右手,似乎想避免再度被拍下手抖的畫面。

普廷曾在2018年公開自己參加東正教主顯節沐浴儀式畫面,當夜攝氏零下6度,普廷只穿泳褲入水,如今現況與以往刻意營造的強人形象大不相同。

