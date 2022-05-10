為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷健康狀況惡化？曾-6℃穿泳褲浸冷水 如今觀禮大腿蓋厚毯

    普廷被人拍到觀禮時在大腿上蓋後毯，與以往在零下低溫赤膊泡冷水的強人形象大不相同。（翻攝推特）

    普廷被人拍到觀禮時在大腿上蓋後毯，與以往在零下低溫赤膊泡冷水的強人形象大不相同。（翻攝推特）

    2022/05/10 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭反遭抵抗，入侵受挫之餘又傳健康狀況亮紅燈，外界高度關注；9日「勝利日」普廷出席紅場閱兵儀式，出現走路前傾、略為吃力的樣貌，入座觀禮時則在大腿上蓋著厚毯，與以往刻意營造的強人形象大不相同。

    外界分析9日「勝利日」可能成為俄烏情勢的轉捩點，外媒緊盯普廷在勝利日閱兵儀式上動向，但普廷在當日演講中未如外界預期做出與入侵烏克蘭行動相關的重大宣告。儀式上，普廷致詞約11分鐘，被外媒拍到他走路前傾、步伐略微沉重的樣貌。

    普廷要入座觀禮時，他的位置上早已備好的草綠色毯子，事後被拍到毯子攤開蓋在普廷大腿上的畫面，或許是難耐莫斯科當日寒冷天氣，更被人發現他的左手刻意握著曾被外媒拍到異常顫抖的右手，似乎想避免再度被拍下手抖的畫面。

    普廷曾在2018年公開自己參加東正教主顯節沐浴儀式畫面，當夜攝氏零下6度，普廷只穿泳褲入水，如今現況與以往刻意營造的強人形象大不相同。

    普廷2018年參加主顯節儀式，裸身走入冰水中沐浴。（路透）

    普廷2018年參加主顯節儀式，裸身走入冰水中沐浴。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄「勝利日」未宣布戰爭升級 拜登簽署烏版租借法案（不斷更新）
    2022/05/10 09:08

    俄「勝利日」未宣布戰爭升級 拜登簽署烏版租借法案（不斷更新）
    敖德薩又遭俄軍攻擊 歐洲理事會主席中斷會議躲彈襲
    2022/05/10 08:46

    敖德薩又遭俄軍攻擊 歐洲理事會主席中斷會議躲彈襲

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    美國向烏克蘭交付超過85門榴彈砲 逾310名烏軍完成操作訓練
    2022/05/10 07:40

    美國向烏克蘭交付超過85門榴彈砲 逾310名烏軍完成操作訓練
    冰天雪地裸身泡冰水...65歲普廷身材好狂！
    2018/01/19 14:57

    冰天雪地裸身泡冰水...65歲普廷身材好狂！

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播