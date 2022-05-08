德烏破冰！ 德國會議長搶先訪基輔 會見總理

德國聯邦議院議長巴斯（左）與烏克蘭總理什米加爾（右）會面。（圖擷取自德國聯邦議院禮賓長布里薩推特）

2022/05/08 18:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國國會官員透露，聯邦議院（Bundestag）議長巴斯（Baerbel Bas）女士8日抵達烏克蘭首都基輔，以紀念二次世界大戰受難者以及與烏國高層舉行會談。

根據聯邦議院禮賓長布里薩（Enrico Brissa）在推特上的發文與照片，巴斯已搭乘火車抵達基輔，並與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面。

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德烏稍早因拒訪風波一度關係緊繃，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）上月自爆遭拒訪烏克蘭，推測與其親俄羅斯立場有關，但烏方澄清並非拒絕史坦麥爾來訪，只是希望來訪者是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

烏克蘭總統澤倫斯基日前與史坦麥爾通電話，邀請史、蕭2人訪問烏國，雙方「盡釋前嫌」，但蕭茲並未就造訪烏克蘭鬆口，僅稱外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近期會訪問烏克蘭，結果巴斯比貝爾伯克巴斯早一步成行。

聯邦議院禮賓長布里薩（Enrico Brissa）推特貼文：

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