德烏破冰！ 德國會議長搶先訪基輔 會見總理

2022/05/08 18:31

〔編譯張沛元/綜合報導〕德國國會官員透露,聯邦議院(Bundestag)議長巴斯(Baerbel Bas)女士8日抵達烏克蘭首都基輔,以紀念二次世界大戰受難者以及與烏國高層舉行會談。

根據聯邦議院禮賓長布里薩(Enrico Brissa)在推特上的發文與照片,巴斯已搭乘火車抵達基輔,並與烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)會面。

德烏稍早因拒訪風波一度關係緊繃,德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)上月自爆遭拒訪烏克蘭,推測與其親俄羅斯立場有關,但烏方澄清並非拒絕史坦麥爾來訪,只是希望來訪者是德國總理蕭茲(Olaf Scholz)。

烏克蘭總統澤倫斯基日前與史坦麥爾通電話,邀請史、蕭2人訪問烏國,雙方「盡釋前嫌」,但蕭茲並未就造訪烏克蘭鬆口,僅稱外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)近期會訪問烏克蘭,結果巴斯比貝爾伯克巴斯早一步成行。

???????? #BundestagsPräsidentin @baerbelbas wird vom #Ministerpräsidenten der ???????? @Denys_Shmyhal zu einem Gespräch empfangen. #StandWithUkraine



