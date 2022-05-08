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    首見！烏克蘭用無人機打直升機 俄軍Mi-8在蛇島被摧毀

    烏克蘭軍隊使用TB-2無人機，在蛇島摧毀俄羅斯的Mi-8直升機。（圖擷自Ukraine Weapons Tracker推特）

    烏克蘭軍隊使用TB-2無人機，在蛇島摧毀俄羅斯的Mi-8直升機。（圖擷自Ukraine Weapons Tracker推特）

    2022/05/08 16:45

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊近日屢次針對蛇島上的俄軍展開攻擊，稍早流出的影片更顯示烏軍使用TB-2無人機摧毀俄羅斯的Mi-8直升機，這是俄烏衝突之中首次有無人機打擊「有人機」的影片出現。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」指出，俄軍1架Mi-8直升機降落在蛇島，機上人員陸續走到地面時隨即遭到烏軍TB-2轟炸，從影片中可以看到現場冒出濃煙和大火，恐怕很難有人員倖存。

    網友們見狀紛紛留言討論，有人直呼這根本就是「蛇島的詛咒」，也有人稱讚烏軍無人機繼之前報廢俄國海軍設備後，如今又摧毀了空軍單位，表現得相當不錯。

    相關影片請見︰

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