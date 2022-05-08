首見！烏克蘭用無人機打直升機 俄軍Mi-8在蛇島被摧毀
2022/05/08 16:45
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊近日屢次針對蛇島上的俄軍展開攻擊，稍早流出的影片更顯示烏軍使用TB-2無人機摧毀俄羅斯的Mi-8直升機，這是俄烏衝突之中首次有無人機打擊「有人機」的影片出現。
追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」指出，俄軍1架Mi-8直升機降落在蛇島，機上人員陸續走到地面時隨即遭到烏軍TB-2轟炸，從影片中可以看到現場冒出濃煙和大火，恐怕很難有人員倖存。
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網友們見狀紛紛留言討論，有人直呼這根本就是「蛇島的詛咒」，也有人稱讚烏軍無人機繼之前報廢俄國海軍設備後，如今又摧毀了空軍單位，表現得相當不錯。
相關影片請見︰
#Ukraine: Ukrainian TB-2 drones continue to strike Russian forces on Snake Island.— ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 8, 2022
This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking. pic.twitter.com/Y7MO4MiQRN