涉煽動分裂中國「犯罪內容」曝 「馬某某」恐判無期徒刑

杭州市國家安全局在4月25日以勾結境外反華敵對勢力，涉嫌利用網路從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動為由，逮捕「馬某某」。（路透）

2022/05/04 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州市國家安全局以涉嫌煽動分裂國家為由逮捕「馬某」，引發外界聯想涉及阿里巴巴創辦人馬雲，不過後來報導改稱「馬某某」，更曝光其身分與「犯罪內容」，恐被判處無期徒刑。

綜合中國媒體報導，涉嫌煽動分裂國家被捕的「馬某某」1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理，中國媒體聲稱，自今年3月起，馬某某「受境外反華勢力洗腦」，在反華人士的煽動下，他在網上創建匿名小組，扮演境外勢力代理人角色，散佈謠言和虛假信息，並發布所謂的獨立宣言，籌備成立大陸臨時國會，分裂國家、顛覆政權，「借助境外的力量推翻中國政府」。

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杭州市國家安全局在4月25日以勾結境外反華敵對勢力，涉嫌利用網路從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動為由，逮捕「馬某某」，目前此案正在深入調查中。

有中國律師表示，據中國《刑法》等103條和105條的規定，「組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度」，均是處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，「馬某某很有可能屬於首要分子，而且情節還比較惡劣，恐怕將面臨無期徒刑的刑罰」。

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