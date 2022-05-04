台灣身處中共「混合戰」最前線 布林肯：美台將持續合作應對

布林肯表示，台灣目前正處在中共「混合戰」前線。（美聯社）

2022/05/04 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕5月3日適逢「世界新聞自由日」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日上午出席華府外籍記者俱樂部（FPC）發表談話，布林肯指出，中國目前利用民主社會自由開放的媒體平台進行假消息宣傳，而台灣處於中共混合戰前線，中國利用假消息及網攻扭曲台灣的資訊環境與民主。

根據《美國之音》報導，布林肯引述統計數據指出，截至去年12月1日為止，中國仍關押了50名記者，數量為世界最多，對於中國目前的新聞自由仍十分擔憂。布林肯提到，充滿活力的獨立媒體是健康民主社會的基礎，但是如今新聞和言論自由面臨許多威脅，記者更面臨政府及恐怖組織的威脅、騷擾、監禁和襲擊，而且「科技」正在成為打壓記者的手段之一。

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布林肯表示，中國濫用技術，加強監視、騷擾、恐嚇等手段，審查公民、記者、活動人士及平民，北京當局也利用在民主社會中受到保護的媒體自由，拿來進行大外宣、傳遞假消息。

布林肯也提到，台灣處於中國假消息和網路攻擊的「混合戰」前線，美國政府與台灣當局、公民社會組織將持續合作，支持獨立且基於事實的新聞媒體，努力建立社會對假消息及其他類型外來干預行為的韌性。布林肯強調：「這是我們非常密切關注的事，我們會持續努力。」

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