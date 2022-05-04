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    中國是全球最大記者監獄！ CPJ：監禁記者近半為維吾爾人

    遭中國判處無期徒刑的維吾爾學者伊力哈木．土赫提之女菊爾．伊力哈木（ Jewher Ilham），今年2月在美國國會作證，呼籲世界各國抵制北京冬季奧運會。（法新社檔案照）

    遭中國判處無期徒刑的維吾爾學者伊力哈木．土赫提之女菊爾．伊力哈木（ Jewher Ilham），今年2月在美國國會作證，呼籲世界各國抵制北京冬季奧運會。（法新社檔案照）

    2022/05/04 06:16

    〔國際新聞中心／綜合報導〕5月3日為聯合國世界新聞自由日（World Press Freedom Day）。根據美國保護記者委員會（CPJ）的最新統計報告，截至2021年12月1 日，全球共有293名記者遭到監禁，中國仍是關押記者最多的國家，而且有將近一半是維吾爾族記者。

    綜合美國之音（VOA）和自由亞洲電台（RFA）報導，CPJ報告指出，中國監禁至少50名記者，其中22人是來自新疆的維吾爾族記者，佔44％，也是全球被監禁記者的7.5％。

    CPJ的中國被監禁記者名單顯示，22名維吾爾族記者中有一半是在2016年後被捕，其餘則是在2009年至2014年間遭到監禁。22名被關押的維族記者中，有9人曾在北京中央民族大學前維族經濟學教授伊力哈木‧土赫提（Ilham Tohti）共同創辦的獨立網站「維吾爾在線」工作，服滿刑期後卻未獲釋。伊力哈木‧土赫提於2014年9月遭當局以「分裂國家」罪名判處無期徒刑。

    位於華盛頓的非營利研究機構「維吾爾人權項目」（UHRP）負責人艾文（Peter Irwin）向VOA表示，中國多年來一直打壓維族記者，在許多方面，維族記者是中國政府最早壓制和監禁的目標之一。2015年前，維族記者主要因其獨立寫作或主持「博客」（網誌、部落格）或其他出版物，而成為當局的迫害目標。2015年後，儘管維族記者遵守政府制定的規則，卻仍無法避免入獄。

    國際人權組織和美國等國家指控中國凌虐維吾爾人，包括自2016年底以來將超過100萬維族人口關進「再教育營」，強制絕育和勞動。美國政府於2021年1月正式認定中國對維吾爾人實施「種族滅絕」，但北京當局嚴詞否認，聲稱新疆當地人民過著「安全幸福」的生活。

    根據2021年9月中國官方發佈的「新疆的人口發展白皮書」，2020年第7次全國人口普查數據顯示，新疆總人口約2585.23萬人，漢族人口1092.01萬人，維吾爾族等少數民族人口約1493.22萬人。

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