世界新聞自由指數 台灣排名上升 中國倒數第6 香港淪末段班

無國界記者組織（RSF）三日公布二○二二年「世界新聞自由指數」報告，香港從去年的第八十名下滑至第一四八名，暴跌六十八名。（美聯社資料照）

2022/05/04 05:30

台灣進步5名至38 超越日韓澳洲

〔編譯孫宇青／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）三日公布二○二二年「世界新聞自由指數」報告，台灣從去年的第四十三名上升至第卅八名，超越日本、南韓和澳洲；香港暴跌至第一四八名，與排名第一七五名、亦即倒數第六的中國愈來愈接近。報告警告，隨著全球新聞自由急遽惡化，必須警惕中國趁機擴散其資訊控制模式。

香港從80名暴跌至148 中國第175名

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RSF報告以「分化的新時代」形容過去一年全球新聞自由的發展趨勢，在一八○個國家和地區的新聞自由排名中，挪威、丹麥與瑞典為前三強，北韓、厄利垂亞和伊朗墊底。香港排名下跌幅度最大，從去年的第八十名下滑至第一四八名，暴跌六十八名。

另外，台灣進步五個名次到第卅八名，在亞太地區領先澳洲（卅九）、南韓（四十三）和日本（七十一），但落後紐西蘭（十一）、東帝汶（十七）和不丹（卅三）。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示，香港政府通過「港區國安法」的首年，率先打擊政治反對派，媒體暫時倖免於難，但去年至今年，記者和任何捍衛香港新聞自由者，均淪為港府鎮壓的主要目標，新聞自由在香港不再存於現實中。

RSF在聲明中特別提到，中國過去一年來持續向海外擴散其資訊控制模式，進而影響香港與其他鄰近國家對媒體的控制，例如泰國與柬埔寨便開始採取更威權方式來約束媒體。有些政治人物甚至使用中國政府常用的話術，聲稱訊息控制可提升政府效率，「中國模式」的擴散令人憂心。

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