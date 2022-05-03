台灣特殊且重要 美前副防長：美國政府應讓一般美國人了解

歐巴馬時代前美國副國防部長佛洛諾伊。（美聯社）

2022/05/03 23:16

〔編譯魏國金／台北報導〕美國前國防部副部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）二日指出，中國國家主席習近平在中共第二十次全國黨代表大會（二十大）後，將把重心轉移至建立其政治遺緒上，而那「首先且最重要的」就是統一台灣，她警告，美國必須在五年內有效遏制中國對台動武。

美國之音中文網報導，佛洛諾伊三日在美國智庫米爾肯研究院（Milken Institute）年度全球會議上說，儘管中國經濟增長減速、疫情蔓延各地，但習近平基本上已在二十大前肅清了所有政敵，「之後他將轉移重心，他將處於人生和事業的一個階段」。她說，習近平將專注建立其政治遺緒，他已明確表示，這包含統一台灣。

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佛洛諾伊說，「經濟吞併、政治圍堵、壓縮台灣國際空間，北京試圖迫使台灣在毫無選擇的情況下統一」，然而「如果未來五、六、七年後，那樣的計劃沒有效果，他（習近平）又看到美國的軍力不斷現代化、我們在該區不斷強化軍事姿態、我們的盟友和夥伴不斷增強，那麼他可能會盤算，『好了，我必須使用武力』」。

她指出，「因此，美國的首要任務，以及我給五角大樓的建言就是，我們如何在未來五年內有意義的證明，我們有能力遏阻那樣的入侵行動」。她也強調，未來美國政府的重要工作之一是必須教育美國民眾，讓一般美國人了解為何台灣如此特殊與重要。

她說，「台灣不只是一個民主社會，不只是一個關鍵夥伴，更重要的是允許中國使用武力奪取台灣將產生什麼樣的後果」；「後果就是未來半個世紀，世界那塊地方、太平洋地區將對全球安全和經濟產生更大的影響」。

也與會的美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）呼應說，正如俄國總統普廷覬覦烏克蘭作為其「光榮俄羅斯帝國」的一部分，習近平虎視眈眈盯著台灣，將其視為中共落實「偉大復興」計劃最不可或缺的主要元素。

他說，「中國向來思考的問題是何時，而非是否（統一台灣），我的判斷是他們在計算各方弱點；我認為習主席更偏好的做法是不用一槍一彈就完成（統一）目標，就像香港的情況」。

美國前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）在該會議上說，人們必須追究中國在烏俄戰爭中的責任，「他們真的在為這場戰爭背書，他們提供虛假信息，提供外交掩護，或許還提供財政和軍事支持」，他也說，「我不認為中國在習進平統治之下會繁榮發展」。

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