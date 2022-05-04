中國挺俄侵略 美眾院立法調查

（路透檔案照）

2022/05/04 05:30

「評估習近平干預及破壞行為法」近全票通過

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，外界質疑中國有援助俄羅斯的可能。美國聯邦眾議院四月廿七日以三九四票贊成、三票反對的表決結果，壓倒性通過以中國國家主席習近平命名的法案。此法一旦生效，國務院將須向國會提交報告，說明中國在俄羅斯入侵烏克蘭一事上提供的支持，並定期更新評估報告。

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要求國務院評估 習如何破壞對俄制裁

這項由肯塔基州共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）提出的「評估習近平干預及破壞行為法」（Assessing Xi’s Interference and Subversion Act），英文簡稱為「軸心法」（AXIS Act），旨在評估習近平如何干預和破壞美國對俄制裁。

「軸心法」旨在揭露中國是否以任何直接或間接方式援俄，妨礙美國和國際社會解決烏克蘭危機的努力。「軸心法」法案生效後卅天內，國務院必須向國會提交「非機密」評估報告，並讓公眾了解，闡明中國和俄羅斯之間的合作情況、中國是否提供俄羅斯任何援助，或協助俄羅斯逃避國際制裁。第一次評估報告後，必須每九十天更新。眾院版本「軸心法」還需要與參院版本協調，找出最後定版，送交白宮，由拜登總統簽署。

二戰時，納粹德國、日本、義大利形成「軸心國」（Axis powers），在歐洲、北非、東亞等地，以入侵、佔領或建立傀儡政權等方式進行擴張。此次美國眾院「軸心法」首次以習近平為法案名稱追責，讓人聯想起二戰同盟國聯合起來對抗並戰勝法西斯軸心國的歷史。巴爾甚至在聽證強調：「美國必須直接面對這個邪惡的新軸心。」

巴爾發表聲明，他主張中俄兩國的結盟是新「邪惡軸心」（Axis of evil），威脅美國和以法治為基礎的國際秩序，需要有完整報告去評估中俄的合作，讓公眾知情。

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