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    犯下日本二戰後最兇殘屠殺案 男撤回死刑上訴如今又要求再審

    植松聖在2016年被捕時露出詭異的微笑。（美聯社）

    植松聖在2016年被捕時露出詭異的微笑。（美聯社）

    2022/04/29 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕日本相模原市智能障礙設施「津久井山百合園」在2016年7月發生血腥屠殺案件，離職人員植松聖在45分鐘內殺害機構內19人，該案被日本社會視為第二次世界大戰之後最慘烈屠殺事件。經過司法審判，植松聖被處死刑，曾一度主動撤回上訴的他，如今對橫濱地方法院提出再審請求。

    根據《NHK》報導，現年32歲的植松聖因為殺害19條人命，在2020年3月一審由橫濱地方法院判處死刑，委任律師曾提出上訴，但植松聖在當月31日自行撤回上訴，確定維持一審判決結果。當年4月，《NHK》曾到橫濱拘置支所就撤回上訴一事採訪植松聖，當時的他表示，「我認為，再審判下去是不對的，我已經習慣了死亡的恐懼」。

    然而，本月1日，已成為死囚的植松聖提出再審請求，橫濱地方法院將決定是否重新審理此案。

    該案被日本社會稱為「相模原障礙者設施殺人事件」，植松聖犯案當時年僅26歲，在「津久井山百合園」離職後持刀闖入該機構，殺害機構員工與入住者，總共造成19死26傷，成為日本二戰以後最兇殘的屠殺案件。植松聖被收押後主張，自己殺害的是無法與人溝通的重度障礙者，自己的行為是造福社會及家屬。

    植松聖在2017年2月早已被檢方依殺人罪起訴，但因受害者眾多，耗時3年，此案才在2020年1月進入審判，歷經16次開庭，才在2020年3月進行一審結果宣判。

    其辯護律師一度以植松聖吸食大麻造成精神失常，無責任能力為由主張無罪，但主審法官不採信，認定植松聖在犯案時具有刑事責任能力，且該案具計畫性與強烈殺意，惡行重大，依照檢方求刑判處死刑。

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