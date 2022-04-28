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    北海道沉船事故又尋獲3人 出事觀光船疑為內海渡輪改裝

    日媒引述知情人士的話踢爆，出事的知床觀光船是近40年前建造的老船，原為航行於平穩的瀨戶內海的渡輪。（歐新社資料照）

    日媒引述知情人士的話踢爆，出事的知床觀光船是近40年前建造的老船，原為航行於平穩的瀨戶內海的渡輪。（歐新社資料照）

    2022/04/28 20:40

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本北海道知床半島觀光船「KAZU 1」23日沉沒，今（28）日又尋獲3名失蹤者遺體，累計尋獲14人，仍有12人下落不明；在此同時，《朝日新聞》接獲爆料指出，出事的「KAZU 1」其實是近40年前造的老船，原為渡輪，航行於海象平穩的瀨戶內海，疑似後來經過改造，拿來當作海岸觀光船。

    「KAZU 1」在23日事發當時搭載26人，該船目前仍不見蹤影，據信已經沉沒。《札幌電視台》與《北海道放送》引述消息人士的話指出，28日陸續在知床半島東側的羅臼附近發現3名失蹤者，加上稍早尋獲的11人，累計迄今已尋獲14人，但仍有12人下落不明。

    《朝日新聞》28日引述匿名人士的話踢爆，「KAZU 1」據信原名「光8號」（ひかり八号），1985年由山口縣的造船廠製造，是定期渡輪，往返廣島縣三原港與10公里外、瀨戶內海上的生口島，單程約30分鐘。爆料者從船隻大小、外觀與窗戶數量一口斷定出事的「KAZU 1」就是「光8號」，因為「光8號」是訂製船，不可能有2艘一模一樣的船。

    爆料者對於原本行駛於平穩的瀬戸内海的渡輪，居然被拿到知床半島西側的鄂霍次克海上當成遊覽船，深感詫異。「光8號」原本設計來航行於河川、湖泊、水庫與港口等平穩水域，而根據日本規定，船隻只能在指定水域航行。

    報導中指出，「光8號」在原本的船公司解散後幾經轉手，最後在2005年成為「知床遊覽船」的「KAZU 1」。爆料者說，瀨戶內海以水面平穩聞名，生口島與附近區域更是特別平穩；為了能安全行駛於沿岸海域，「光8號」顯然底部加重以提升穩定度；但即便經過改造，「光8號」應該還是抵擋不了強風大浪，「他們怎麼敢把為瀨戶內海設計的船拿到知床」。

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