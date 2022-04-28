美官員：可靠消息顯示俄軍處決試圖投降者 部分遺體顯示遭酷刑

圖為一名在頓涅茨克戰死的烏克蘭士兵，示意圖。（美聯社）

2022/04/28 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，屠殺平民百姓，引發國際譴責與究責調查行動；27日，美國國務院全球刑事司法巡迴大使莎克（Beth Van Schaack）在聯合國表示，美國有可靠消息指控俄軍在頓涅茨克處決試圖投降的烏克蘭人。

根據《CNN》報導，莎克表示，「我們現在有可靠訊息指出，在頓涅茨克附近行動的俄羅斯軍事單位處決了試圖向他們投降的烏克蘭人，而非將其拘留，若此事屬實，將違反戰爭法的核心原則，即『禁止處決因投降、受傷或因其他原因失能致喪失戰鬥能力的平民或軍事人員』」。

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莎克補充，美國有可靠報告稱有人被綁住雙手處決，部分遺體顯示有遭受酷刑的跡象，還有婦女、女孩遭受性暴力，「這些圖像與回報表明，暴行並非個人或單位所致，相反地，它們揭示了在俄軍行動地區中，那些極度令人不安的系統性虐待跡象」。

「明確而言，我們必須追究那些下令、發動與實施暴行者的責任，這些罪證每天都在增加」，莎克表示，「美國正在支援相關單位對相關暴行的國際調查行動，這些單位包括國際刑事法庭、聯合國與歐洲安全與合作組織等等」。

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