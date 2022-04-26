高空視角！烏軍以無人機投下反戰車手榴彈 擊中俄軍T-72戰車

烏軍無人機投下第2枚反戰車手榴彈，正中俄軍戰車砲塔。（圖擷取自@RedRay85 推特）

2022/04/26 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍的無人機活躍於各方戰線，以精準的偵查情蒐與火砲打擊，屢屢重創俄軍的攻勢，推特出現一段烏軍以無人機投擲反戰車手榴彈攻擊俄軍T-72戰車的影片，引發網友們的熱議。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特PO出一段影片，可以看到影片畫面中央是俄軍的T-72戰車，接著無人機投下一顆反戰車手榴彈，差一點點就完全命中T-72，接著無人機再次投下手榴彈，這次就精準命中T-72的砲塔。

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該篇貼文引發網友們的熱議，有網友表示「第2顆炸彈命中時有效果嗎？戰車看起來還是很完好」、「這看起來沒有起很大的作用。」，有網友回應「無人機投下的炸彈看起來是反戰車手榴彈，爆炸時的衝擊波可能會對車上人員造成傷害」、「如果是你在戰車上你應該也不想被這個炸吧？那麼這次的攻擊就是有效的」、「誰說這不會對戰車的機動性造成傷害？」

Video from Aerorozvidka showing a UAV dropping munitions on a tank.https://t.co/ixa7nRWuAg pic.twitter.com/F3u1eSqGqK — Rob Lee （@RALee85） April 26, 2022

烏軍投下第一枚反戰車手榴彈。（圖擷取自@RedRay85 推特）

第一枚差一點點就命中俄軍戰車。（圖擷取自@RedRay85 推特）

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