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    軍情動態》拜登政府設烏克蘭安全援助協調官 退役中將統合西方軍援

    沃夫被任命為「烏克蘭安全援助協調官」。（美聯社）

    沃夫被任命為「烏克蘭安全援助協調官」。（美聯社）

    2022/04/26 09:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍在戰爭期間犯下的許多暴行，讓許多國家紛紛加大對烏克蘭的援助力道，拜登政府指派退休中將沃夫（Terry Wolff）擔任「烏克蘭安全援助協調官」。

    根據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，由共和、民主兩黨議員所組成的團體上週共同致拜登連署信，敦促拜登任命1位「烏克蘭安全援助協調官」，來消除與協調五角大廈與國務援之間管轄重疊區域的衝突，並領導各聯邦機構能更了解烏克蘭的國防需求。

    此人還將擔任美國政府與盟國及合作夥伴間的主要聯絡人，負責庫存的轉讓和評估合作夥伴的能力，例如可以製造的先進武器、飛機、戰車等相關事宜，以上事項皆可適用於烏克蘭。

    連署人之一參議員波特曼（Rob Portman）表示「我很高興白宮聽取了兩黨的呼籲，雖然烏克蘭採取了重要的行動來保衛自己的國家，但戰鬥還沒有結束，俄羅斯的新一波攻勢仍持續對烏克蘭的存亡構成威脅，美國必須採取正確的行動來並為烏克蘭提供贏得戰爭的工具。」

    美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布再對烏克蘭提供價值8億美元的軍事援助與5億美元（總計13億美元，約合新台幣381億元）的經濟援助，協助抵抗俄羅斯的入侵。拜登甚至放話，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「永遠無法成功統治並佔有全烏克蘭」。

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