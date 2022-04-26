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    亞速營有多猛？ 馬立波民眾揭真相：讓俄軍怕到像兔子畏畏縮縮

    從馬立波撤離的平民在受訪時大讚亞速營。（示意圖/美聯社）

    從馬立波撤離的平民在受訪時大讚亞速營。（示意圖/美聯社）

    2022/04/26 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，儘管俄軍宣稱已經「解放」烏國南部港城馬立波（Mariupol），但城內的民眾與亞速營（Azov）永不屈服，奮勇抵抗來犯的俄軍，並持續取得戰果，造成俄軍損失慘重，有段從馬立波撤離老爺爺接受訪問的影片，他在訪問中敘述亞速營的威猛在推特上瘋傳。

    推特帳號@Wh0Know5昨日在推特PO出一段影片，可以看到影片中一位身穿藍色外套的老爺爺正在接受訪問，他在一開始激動直呼「亞速營超猛！超猛！」所有的俄軍聽到都會怕，並不停的把亞速營掛在嘴邊，尤其是來自車臣的老爺爺補充俄軍向自己表示他們前腳剛到才開始解放區域時，亞速營就緊跟其後，「砰！砰！」俄軍就死了。

    他表示俄軍到他的住處搜索時像隻兔子一樣畏畏縮縮、鬼鬼祟祟，儘管自己表示這裡除了他以外空無一人，但俄軍仍然害怕到手不斷發抖，老爺爺直呼這真是太瘋狂了，亞速營竟然讓俄軍怕成這樣。

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