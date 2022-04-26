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    影片曝光！ Stugna-P第一人稱操作視角 連續擊中4輛俄軍戰車

    Stugna-P擊中俄軍坦克的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    Stugna-P擊中俄軍坦克的瞬間。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    2022/04/26 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍國產「標槍」Stugna-P飛彈在戰場上屢建奇功，讓俄軍的戰車部隊損失慘重，有段第一人稱視角使用Stugna-P飛彈影片在推特上瘋傳。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片，可以看到影片中的操作員正在瞄準螢幕中央的俄軍戰車，接著發射飛彈後成功命中目標，這台戰車被摧毀後，陸續有3台躲在樹林中的俄軍戰車被完美命中，該帳號在推特表示「烏克蘭反戰車飛彈的操作員，他在基輔附近連續集中4輛俄羅斯戰車的瘋狂第一人稱視角影片。」

    烏克蘭Stugna-P被稱為烏克蘭版「標槍」，其價格比美國「標槍」便宜4倍，是在2010年由位在基輔的盧赫設計局（Luch Design Bureau）研發出來的半自動雷射導引反裝甲飛彈，2011年開始服役。

    Stugna-P主要由三角架、發射筒、PDU215遙控面板、制導系統與電腦所組成，其中PDU215遙控面板讓它有手動與自動的兩種攻擊模式，鎖定目標便可射後不理，操作員還可以遠程控制武器，最大距離可達50m，讓他們可以躲在障礙物或溝渠內，降低死亡風險。

    4月初烏克蘭軍方聲稱，他們在烏東某區使用Stugna-P系列反裝甲飛彈取得很大的戰果，10輛突破防線的俄軍戰車只剩下5輛。

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