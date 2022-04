影片曝光！ Stugna-P第一人稱操作視角 連續擊中4輛俄軍戰車

2022/04/26 15:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍國產「標槍」Stugna-P飛彈在戰場上屢建奇功,讓俄軍的戰車部隊損失慘重,有段第一人稱視角使用Stugna-P飛彈影片在推特上瘋傳。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片,可以看到影片中的操作員正在瞄準螢幕中央的俄軍戰車,接著發射飛彈後成功命中目標,這台戰車被摧毀後,陸續有3台躲在樹林中的俄軍戰車被完美命中,該帳號在推特表示「烏克蘭反戰車飛彈的操作員,他在基輔附近連續集中4輛俄羅斯戰車的瘋狂第一人稱視角影片。」

烏克蘭Stugna-P被稱為烏克蘭版「標槍」,其價格比美國「標槍」便宜4倍,是在2010年由位在基輔的盧赫設計局(Luch Design Bureau)研發出來的半自動雷射導引反裝甲飛彈,2011年開始服役。

Stugna-P主要由三角架、發射筒、PDU215遙控面板、制導系統與電腦所組成,其中PDU215遙控面板讓它有手動與自動的兩種攻擊模式,鎖定目標便可射後不理,操作員還可以遠程控制武器,最大距離可達50m,讓他們可以躲在障礙物或溝渠內,降低死亡風險。

4月初烏克蘭軍方聲稱,他們在烏東某區使用Stugna-P系列反裝甲飛彈取得很大的戰果,10輛突破防線的俄軍戰車只剩下5輛。

