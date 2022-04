烏克蘭限定！俄羅斯飛彈被改造成烤肉火爐 網友讚嘆

2022/04/26 14:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍的許多軍武設備被「化為烏有」,接著重新投入到戰場上使用重創俄軍,有張俄軍飛彈殘骸被用來當成烤肉爐的影片在推特流傳,引發網友熱議。

外媒《Business Ukraine mag》在推特帳號PO出1張照片,可以看到照片中的拍攝者正在烹飪,草地上放著鍋子、砧板、刀子、啤酒,仔細一看會發現火爐是由飛彈殘骸所改造而成,上面還有著烤爐冒出白煙,該帳號在推文中表示「烏克蘭限定:將俄羅斯的飛彈變為烤肉爐。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「真是天才的行為,難怪烏克蘭在各方面都能獲勝」、「把地獄工具變成烤爐,厲害」、「如果生活給你飛彈,就把它變烤爐吧」、「我想買,哪裡可以買到?」、「這張照片顯示烏克蘭人民的強韌,難怪俄軍會輸」。

Only in Ukraine: turning Russian bombs into barbecues pic.twitter.com/Ue4cR0oJoU