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    烏克蘭限定！俄羅斯飛彈被改造成烤肉火爐 網友讚嘆

    俄羅斯飛彈被改造成烤肉用火爐。（圖擷取自@Biz_Ukraine_Mag 推特）

    俄羅斯飛彈被改造成烤肉用火爐。（圖擷取自@Biz_Ukraine_Mag 推特）

    2022/04/26 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍的許多軍武設備被「化為烏有」，接著重新投入到戰場上使用重創俄軍，有張俄軍飛彈殘骸被用來當成烤肉爐的影片在推特流傳，引發網友熱議。

    外媒《Business Ukraine mag》在推特帳號PO出1張照片，可以看到照片中的拍攝者正在烹飪，草地上放著鍋子、砧板、刀子、啤酒，仔細一看會發現火爐是由飛彈殘骸所改造而成，上面還有著烤爐冒出白煙，該帳號在推文中表示「烏克蘭限定：將俄羅斯的飛彈變為烤肉爐。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「真是天才的行為，難怪烏克蘭在各方面都能獲勝」、「把地獄工具變成烤爐，厲害」、「如果生活給你飛彈，就把它變烤爐吧」、「我想買，哪裡可以買到？」、「這張照片顯示烏克蘭人民的強韌，難怪俄軍會輸」。

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