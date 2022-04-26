烏克蘭限定！俄羅斯飛彈被改造成烤肉火爐 網友讚嘆

俄羅斯飛彈被改造成烤肉用火爐。（圖擷取自@Biz_Ukraine_Mag 推特）

2022/04/26 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍的許多軍武設備被「化為烏有」，接著重新投入到戰場上使用重創俄軍，有張俄軍飛彈殘骸被用來當成烤肉爐的影片在推特流傳，引發網友熱議。

外媒《Business Ukraine mag》在推特帳號PO出1張照片，可以看到照片中的拍攝者正在烹飪，草地上放著鍋子、砧板、刀子、啤酒，仔細一看會發現火爐是由飛彈殘骸所改造而成，上面還有著烤爐冒出白煙，該帳號在推文中表示「烏克蘭限定：將俄羅斯的飛彈變為烤肉爐。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「真是天才的行為，難怪烏克蘭在各方面都能獲勝」、「把地獄工具變成烤爐，厲害」、「如果生活給你飛彈，就把它變烤爐吧」、「我想買，哪裡可以買到？」、「這張照片顯示烏克蘭人民的強韌，難怪俄軍會輸」。

Only in Ukraine: turning Russian bombs into barbecues pic.twitter.com/Ue4cR0oJoU — Business Ukraine mag （@Biz_Ukraine_Mag） April 26, 2022

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