照片曝光！ 莫斯科號出現在水面探測圖 網友直呼太美了

莫斯科號在水面探測圖下的照片。（圖擷取自@MariuszCielma 推特）

2022/04/26 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍的奮勇抵抗讓俄軍損失慘重，俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦4月中旬毀損沉沒，昨日有張莫斯科號在水下探測圖出現的照片在推特轉傳。

推特帳號@MariuszCielma PO出2張照片，可以看到第1張照片中，莫斯科號安詳的躺在海底，第二張照片則是有架Mi-26直升機也同樣與莫斯科號沉沒在黑海內，原PO在貼文中直呼「這照片真是太美了！」

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俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）日前遭到烏克蘭「海王星」飛彈擊沉，重創俄軍士氣，烏克蘭政府宣布自4月15日起，莫斯科號巡洋艦殘骸已經成為了國家水下文化遺產，並更名為編號2064的國家水下文化遺產，由烏克蘭中央海軍博物館管理。

Od rana się zastanawiam, co z tym począć. Za piękne, ale ciągle nikt nie neguje. Obrazki Moskwy na dnie w obrazku hydrolokacji. Co ciekawe, obok znaleźć miano szczątki Mi-26. pic.twitter.com/5LW8q1jorE — Mariusz Cielma （@MariuszCielma） April 25, 2022

Mi-26直升機也同樣與莫斯科號沉沒在黑海內。（圖擷取自@MariuszCielma 推特）

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