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    好霸道！鱷魚闖海軍基地「曬太陽」 戰機無法起降急求助

    美國佛羅里達州1處海軍基地的跑道上，出現1隻長2.1公尺、重約50公斤的鱷魚，正在「曬太陽」，造成戰鬥機無法正常起降。（圖擷取自臉書_NAS Key West）

    美國佛羅里達州1處海軍基地的跑道上，出現1隻長2.1公尺、重約50公斤的鱷魚，正在「曬太陽」，造成戰鬥機無法正常起降。（圖擷取自臉書_NAS Key West）

    2022/04/25 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1處海軍基地的跑道上，出現1隻長2.1公尺、重約50公斤的鱷魚，正在「曬太陽」，導致戰鬥機無法進行起降，軍方找來野生動物保護協會協助，最後才順利將鱷魚移出基地。據報導，美洲鱷魚大多生活在南佛羅里達州，2018年也曾出現在飛機跑道，造成起降中斷。

    根據美國媒體《邁阿密先驅報》報導，基韋斯特海軍航空基地（Naval Air Station Key West）的飛機跑道上，出現1隻長2.1公尺、重約50公斤的鱷魚，趴在地上曬太陽，導致戰鬥機必須避開、無法正常起降，軍方只好找來佛羅里達魚類、野生動物保護協會（Florida Fish and Wildlife Conservation）幫助，才順利將鱷魚挪出跑道，移至基地外。

    基地發言人西爾弗斯（Danette Baso Silvers）表示，「我們的基地周遭有6至7隻的鱷魚居住，牠們時不時會出現在跑道上，通常都會主動離開，但這隻特別固執。」

    保護協會發言人拉夫特（Jason Rafter）則說，「大約4年前，我們就替當地的鱷魚貼上標籤，以方便辨認，如今我們在牠身上多加1個標籤，以後從遠處也可以清楚認出牠。」

    據報導，美洲鱷魚大多居住在佛羅里達州，以往因大量獵殺，數量曾遞減至300隻左右，如今該地區擁有近2000隻鱷魚，於2018年也曾出現在基韋斯特海軍航空基地，造成戰鬥機起降中斷。

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