潑水節後泰國逾千人確診武肺 已釀3死

泰國潑水節（Songkran，另譯宋干節）剛於日前結束，但傳出事後超過千人感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住院。（美聯社）

2024/04/22 17:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國潑水節（Songkran，另譯宋干節）剛於日前結束，熱鬧慶典吸引各國遊客朝聖，然而也頻傳各種意外、交通事故發生，釀成傷亡。不僅如此，泰國疾病控制中心昨（21）日透露，泰國各地醫院通報在潑水節過後，超過千人感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住院，更傳出3例死亡案例。

綜合外媒報導，根據泰國疾病控制中心主任通猜（Dr. Thongchai Keeratihattayakorn）表示，4月14日至20日之間，泰國一共有1004起確診武漢肺炎的病例通報，平均每天新增143例，這段期間正好是泰國的潑水節假期。通猜指出，其中有292起出現肺部感染症狀，並有3例死亡，死者屬於高危人士，包括老年人、慢性病患者和孕婦。

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報導指出，目前感染病例多為Omicron變種的JN.1亞變種病毒株，患者會出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、肌肉痠痛等症狀，與普通呼吸道疾病相似的症狀。通猜表示，JN.1毒株目前是泰國的主要毒株，自去年底泰國確診首例JN.1毒株病例以來，沒有跡象表明它會比Omicron其他變種引起更嚴重的症狀。

通猜坦言，他們並未預料這波疫情發生，並指出目前武漢肺炎住院病例增加的原因，除了潑水節期間的許多聚會和集會外，患者大多表現出類似於流感的輕微症狀，且並未意識到自己被感染，因此沒有自我隔離，導致更多人感染。同時他也呼籲遊客與民眾，外出搭乘大眾運輸系統，最好戴上口罩保護自己與他人健康，也務必勤於洗手。

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