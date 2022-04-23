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    共軍L15獵鷹教練機傳墜毀安徽 2飛行員跳傘逃生

    中國解放軍一架L15獵鷹（教練-10）教練戰鬥機23日傳在中國安徽墜毀，網傳機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名為外籍學員，可能為俄國籍。（圖擷取自推特）

    中國解放軍一架L15獵鷹（教練-10）教練戰鬥機23日傳在中國安徽墜毀，網傳機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名為外籍學員，可能為俄國籍。（圖擷取自推特）

    2022/04/23 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍一架L15獵鷹（教練-10）教練戰鬥機今天（23日）傳在中國安徽墜毀，網傳機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名為外籍學員，可能是俄國籍。

    綜合貼文內容，中國安徽省霍山縣今日傳有一架隸屬於解放軍飛訓四團的高級教練機「教練-10」（L15獵鷹）戰鬥機墜毀，相關影片在社群媒體上流傳。

    但根據影片內容，機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名西方臉孔的外籍學員疑似為俄國籍。

    據悉，L15獵鷹為中國中航設計的高級教練機，可改造為輕型戰鬥機或攻擊機，由俄羅斯亞克列夫實驗設計局公司（Yakovlev）擔任顧問協助開發。

    相關影片請見：

    墜毀L15獵鷹機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名西方臉孔的外籍學員疑似為俄國籍。（圖擷取自推特）

    墜毀L15獵鷹機上2名飛行員跳傘成功無恙，其中一名西方臉孔的外籍學員疑似為俄國籍。（圖擷取自推特）

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