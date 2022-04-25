美中防長會談 日媒：美拒以台灣做交易 已是拜登政府基本立場

日媒表示，不論烏克蘭戰爭持續多久，美國都不可能拿台灣做為交易籌碼，已是拜登政府的基本立場。（路透）

2022/04/25 16:50

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本資深媒體人峯村健司解析上週舉行的美中防長電話會談指出，表面上雙方就烏克蘭情勢交換意見，實際上「台灣問題」才是會談的主題，中方希望美國在台灣問題上妥協，以交換中國在烏克蘭問題上的協助，但似乎踢到了大鐵板。峯村指出，不論烏克蘭戰爭持續多久，美國都不可能拿台灣做為交易籌碼，已是拜登政府的基本立場。

峯村健司為前朝日新聞記者，現任青山學院大學客座教授，他在日前接受日本放送「飯田浩司OK! Cozy up!」專訪時，分析上週舉行的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和電話會談的內容。

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峯村在朝日任內曾於去年1月獨家報導美國的一份內部文件，其中明文列出「如果發生緊急事態，美國將保衛台灣」。這份文件是於2018年2月15日作成的「美國印太戰略架構」（us strategic framework for the indo-pacific），這份由川普政府作成的秘密文件，在政權轉換後罕見地解密公開。峯村認為，拜登政府已承續了這份文件，這次美中防長會談中，奧斯汀警告中國「美國對烏克蘭和台灣的反應是截然不同的」。

峯村認為這次的美中防長會談，可能是延續3月舉行的拜習會談內容，中方釋出了「美國若在台灣問題上妥協，中國可在烏克蘭問題上協助美國」的意思，希望台灣問題做為交易籌碼，但中方完全誤解了拜登政府對外交安保的優先課題。

峯村指出，美國列為最優先的課題不是俄羅斯而是中國，而且在中國課題上，台灣問題列為最優先。不論烏克蘭戰爭持續多久，美國都不可能拿台灣做為交易籌碼，已是拜登政府的立場。

日本前首相安倍晉三近來透過投書國內外媒體，以及各種公開場合呼籲美國是時候改變「戰略模糊」政策，並明確表示若中國武力犯台，美國將保衛台灣。峯村表示，事實上在這次烏克蘭危機發生後，美國內部也有各種討論，其中「最好停止戰略模糊」的主張十分強烈，而且美國內部文件已明確表示將「防衛台灣」。

峯村曾訪問於「美國印太戰略架構」署名的川普政府國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），峯村表示，他提到「中國人認為台灣有事之際，美國不會介入」，麥馬斯特以堅定的語氣表示「我們必然保衛台灣」。

另外對於台灣有事之際，日本該怎麼應對一事，峯村表示，一旦台灣有事，日本必然成為主戰場，即使日本人再怎麼祈禱，有憲法第九條也不管用，他指出，中國軍方內部文件也寫著，最先進行威嚇射擊的目標就是位於日本的美軍基地和自衛隊基地周邊。

對此，峯村指出，例如提高基地和機場、相關設施的「存活率」，如何在最快的時間內完成修復。台灣目前將機庫地下化，打造戰機和飛彈的壕洞，即使需要花費經費，但透過這些措施，可以讓中國了解，「日本也很頑強」以達到嚇阻效果等。

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