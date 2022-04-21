遏止中國動武 安倍支持大幅提高日本防衛費

日本前首相今天出席富士晚報主辦的「第4屆日本憲法應有方向研討會」，支持大幅提高日本防衛費。（記者林翠儀攝）

2022/04/21 22:16

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本前首相安倍晉三今天連趕了兩場研討會，面對中國可能對台灣動武的問題，他認為日本應努力將防衛預算提高至GDP2％，他表示，日本要求美國等國增加對日本的安全承諾，但本身若不增加防衛預算，會成為國際笑柄。他也再度重申，現在該是美國重新考慮修改對台「戰略模糊」的時期。

日本自民黨安全保障調查會正在匯整的「國家安保戰略」等戰略3文件修改建言，其中建議政府在5年內將防衛預算提高到國內生產總額（GDP）2％。安倍今天輪番參加了日本戰略研究論壇（JFSS）主辦、產經新聞協辦的「台灣海峽危機與日本的安全保障」演講會，以及產經新聞旗下富士晚報主辦的「第4屆日本憲法應有方向研討會」，安倍在會上強調提高防衛預算的重要性。

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駐日代表謝長廷也受邀參加JFSS的演講會，他在會中指出，中國把攻擊台灣視為「內政的問題」，但他認為這是對台灣歷史及聯合國第2758號決議文的曲解，過去很多民主國家為避免刺激中國，不願面對討論，以致積非成是，現在大家關心台灣安全，應該就此相關議題多做國際學術討論，讓更多人知道台灣的歷史和地位，增加台灣存在發展的正當性。

謝長廷並強調，台灣站在抵抗強權的民主第一線，不會主動挑釁，但也不會向武力屈服，如果台灣防衛失敗，那也意味民主陣營的失敗，民主歷史的倒退，如同烏克蘭總統澤連斯基說的「那是全世界的國家都應該憂慮的」。

安倍在JFSS的演講中指出，烏克蘭與台灣的共同之處就是軍事平衡朝著單方傾斜，且兩者均無同盟國、雙方的對手國均為聯合國安理會的常任理事國。不同之處則是台灣非聯合國成員，大部分國家均不承認台灣為獨立國家。中國對台動武若以「確保領土完整」為藉口，具有不構成違反國際法的危險性。

對於如何阻止中國的武力行使，他認為，日本應努力提高防衛預算，畢竟日本與中國之間也和台灣一樣，具有軍事失衡的問題，對於自民黨提議5年內增至GDP2％，他抱以高度期待。北大西洋公約（NATO）全部的加盟國，均同將國防預算提高到GDP2％，而日本的防衛費以NATO的基準來看僅達GDP1.24％。安倍表示，日本要求美國等國增加對安全的承諾，但本身卻不提高防衛費，會成為國際笑柄。

另外，安倍也重申美國應考慮修改對台「戰略模糊」，明確表示對台灣防衛的承諾，安倍說，日本在要求美國表態的同時，也會被要求與美國共同應對，日本目前的和平安全法制已能充分應對，如果台海事態發生，可視為和平安全法上的「重要影響事態」，如果美軍遭到武力攻擊則可提升為「存立危機事態」日本可能行使集體自衛權。

在「第4屆日本憲法應有方向研討會」上，安倍表示，日本從俄羅斯入侵烏克蘭一事，應該吸引的教訓是「首先要努力自救。沒有一個國家會幫助那些不努力保護自己的國家」。他也認為在烏克蘭戰事發生後，很多日本國民已開始意識到現行的日本憲法有很多問題點，現在正是討論憲法第9條修改的時機。

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