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    美國拉同盟協防台灣 專家推測日將成在台美軍後勤中樞

    美國國務卿布林肯（中）、日本外相林芳正（右）、南韓外交部長鄭義溶（左）12日會談後發表聯合聲明。（美聯社）

    美國國務卿布林肯（中）、日本外相林芳正（右）、南韓外交部長鄭義溶（左）12日會談後發表聯合聲明。（美聯社）

    2022/02/16 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正與南韓外交部長鄭義溶近日在夏威夷舉行會談，並發布聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，對此專家認為，美日韓亞洲戰略的走向與拜登政府的抗中策略有關，美國召集更多國家的力量來加強台灣的防務，並分析日韓各自可能做法。

    《美國之音》報導，在本次三方會談前，美國總統拜登更新亞太戰略，保證與同盟國家合作協助台灣防衛，在更早之前也有類似動作，去年美國官員與東京接觸，討論台灣的防衛議題，紐約「帕克戰略」（Park Strategies）政治諮詢公司副總金恩（Sean King）表示，美國最大的戰略資產，除了強大的軍事裝備，另外就是廣闊的民主同盟網絡，因此美方希望日韓帶有一樣想法，在台灣遇到緊急狀況時出手協助。

    不過並非所有國家都能如美國期待般運作，夏威夷亞太安全研究中心學者吳翁分析，南韓假如支持台灣，與中國的貿易就會停止，對南韓而言，台海衝突將會是中國與美日對壘的情況，假如沒有美方強力推動，首爾可能會抱持不介入的態度，而日本則作為在台美軍的後勤中樞。

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