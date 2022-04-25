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    美國務卿與防長會見澤倫斯基 俄國入侵以來美烏最高層級會晤

    烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇證實，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日已抵達基輔與澤倫斯基會談。（路透）

    烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇證實，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日已抵達基輔與澤倫斯基會談。（路透）

    2022/04/25 07:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）證實，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日已抵達基輔，並和烏克蘭總統澤倫斯基會面。布林肯及奧斯汀兩人也是從俄羅斯在2月24日入侵以來，美國訪問基輔的最高層級官員。

    綜合外媒報導，阿列斯托維奇接受烏克蘭媒體訪問時證實：「是的，他們兩人正與總統會面，讓我們來期待會決定些什麼進一步的協助吧。」澤倫斯基則在推特上發文表示，烏克蘭抵抗俄羅斯侵略已長達兩個月，感謝美國總統拜登和美國在支持烏克蘭方面所發揮的領導性作用，「烏克蘭人民團結且強大，烏克蘭與美國之間的友誼比以往任何時候都更加牢固」。

    烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）24日接受美國《NBC News》採訪時提到，澤倫斯基在會中將告訴布林肯及奧斯汀，烏克蘭需要更多武器，包括防空系統、裝甲車、戰車及反飛彈系統。

    布林肯於3月在訪問波蘭期間短暫踏上烏克蘭領土，與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。澤倫斯基與美國高級官員的上一次面對面會談是2月 19日，當時他在德國慕尼黑與美國副總統賀錦麗會面。

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