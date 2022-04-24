官不動民動 德軍火商申請出售烏克蘭「貂鼠式」步兵戰車

「貂鼠式」（Marder）步兵戰車。（路透資料照）

2022/04/24 22:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國大力軍援烏克蘭抵禦俄軍，不過德國被質疑援助力道不夠。據法國《世界報》報導，德國最大武器軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall），已向德國政府提交正式申請，請求當局批准向烏克蘭出售100輛「貂鼠式」（Marder）步兵戰車。

萊茵金屬公司稱，德國經濟部21日收到了這份請求，之後將其提交給德聯邦安全理事會。該公司建議稱，如果申請獲得政府批准，將準備「儘快」出售裝備，第一次交付可以安排「在幾週內」。

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據報導，由於步兵戰車需要在使用前做準備，因此交付工作計劃分3個階段進行，20輛可能在6週內交付，另外25輛再過6個月交付，其餘的55輛在一年內交付。

此外，萊茵金屬公司計劃提供價值4260萬歐元（約新台幣13億5000萬元）的150萬發砲彈，其工作人員將進行裝備使用培訓。

萊茵金屬公司日前還表示，願提供退役的豹1型（Leopard 1）主戰坦克給烏克蘭。

德國上週坦言，已經沒有庫存武器可以支援，但可以改成金錢援助。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說︰「烏克蘭將繼續得到我們的全力聲援和支持。」德方已經和軍火商以及其他國家協商，要提供購置軍武必要資金，目標提供反戰車和防空武器。

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