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    軍武百科》「貂鼠式」成經典 訂定西方步兵戰車基準

    「貂鼠式」步兵戰車 ，定下西方步戰的基本標準。（法新社資料照）

    「貂鼠式」步兵戰車 ，定下西方步戰的基本標準。（法新社資料照）

    2022/04/24 22:42

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    〔編譯陳成良／綜合報導〕「貂鼠式」步兵戰車（德語：Schützenpanzer Marder，又譯「黃鼠狼」）是第二次世界大戰後由西德研發的步兵戰車，在20世紀60年代初開始研製，1969年4月正式批量生產，1970年進入西德陸軍服役。

    「貂鼠式」步兵戰車在1990年兩德統一後繼續用於德國聯邦國防軍中，而隨著兩德統一和冷戰結束後的形勢，德國聯邦國防軍變得積極參與國際維和行動，並出動令貂鼠式步兵戰車前往科索沃和阿富汗等地方執行任務。

    21世紀之前，「貂鼠式」步兵戰車是德國聯邦國防軍陸軍機械化步兵師的主力步兵戰車，現在正在被美洲獅步兵戰車（德語：Schützenpanzer，或者縮寫成： SPz）取代。不過，在性能不斷提高定下，「貂鼠式」裝備多年依然表現不俗，並立下了西方步戰的基本標準。

    「貂鼠式」步兵戰車性能諸元：

    乘員：3人（車長，炮手和駕駛）+6名士兵

    車長：6.88公尺

    車闊：3.38公尺

    車高：3.02公尺

    重量：33.5噸

    最快速度：65公里/小時

    續航距離：520公里

    武裝：1挺20毫米Rh202機關炮（1250發子彈）和1挺7.62毫米MG3機槍（5000發子彈）和5發米蘭反坦克飛彈

    發動機：MTU MB833 Ea-500水冷式柴油發動機（660匹馬力）

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