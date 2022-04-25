英國防部戰情報告︰俄軍士氣低迷 在頓巴斯頻遭擊退

俄軍廿三日對烏國西南港市敖德薩發動飛彈攻勢，擊中住宅大廈，造成多位平民傷亡，消防隊員在現場滅火。（路透）

2022/04/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄之戰廿四日邁入第三個月，俄軍持續推進第二階段軍事行動，矢言控制烏東頓巴斯地區。俄軍廿三日猛攻烏國西南港市敖德薩等地，聲稱摧毀外援軍火，但也再次造成平民傷亡；英國廿四日戰情報告則指出，俄軍士氣和備戰程度仍低迷，對頓巴斯的攻勢多次遭烏軍擊退。

俄稱摧毀美歐援烏軍火

法新社指出，俄軍第二階段軍事行動的手段，以及中長期目標目前都不清楚，但據信在目標和戰術上均已汲取教訓。法國地中海戰略研究基金會（FMES）主任奧索爾（Pascal Ausseur）指出，俄軍可能希望建立從聶伯河岸赫爾松市向北到聶伯羅市，再到東部伊久姆市的軸線，且已意識到閃電戰行不通，料將回歸傳統蘇聯的「推土機」打法，將行動「馬立波化」，亦即複製狂轟濫炸模式，直接碾壓烏軍。

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美國智庫「蘇凡中心」資深研究員克拉克也指出，俄軍看似追求焦土策略，試圖挾壓倒性軍力和無差別攻擊，迫使殘餘平民逃離，進而擊潰烏軍意志。烏軍將試圖在聶伯河以東箝制烏軍，而烏軍可能分散到各個前線，拉長俄軍的補給和通訊線，這種策略迄今頗為成功。

俄國國防部廿三日指出，以高準度長程飛彈成功擊毀敖德薩一處軍火庫的美歐軍援武器，同時也空襲七十九個烏軍據點，包括十六座武器和燃料庫，還殲滅兩百名烏軍及摧毀裝甲車等三十部車輛。烏國總統澤倫斯基則痛斥，俄軍飛彈擊中敖德薩一處住宅大廈，導致一名三個月大嬰兒在內共八人喪命，至少十八人受傷。另外，俄對烏東盧甘斯克前線城鎮的砲擊，也造成兩名平民死亡；哈爾科夫州也有三人死亡、七人受傷。

俄軍也持續攻擊馬立波亞速鋼鐵廠，顯然並未如先前所說「不準備攻佔」。英國「衛報」指出，烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）公布影片顯示，在該廠躲避兩個月的婦孺哭訴食物即將吃完，「我想看到太陽，真的很想回家」。影片拍攝日期推估為本月廿一日。烏國政府統計，目前約有一千名平民及五百名受傷士兵堅守亞速鋼鐵廠；馬立波迄今已累計數萬人喪命，但仍有十萬人無法撤離，廿三日的疏散行動也未能進行。

英國國防部戰情報告指出，儘管俄軍在烏東奪取多個城鎮，但是也遭受重大損失。烏國國防部廿四日也公布俄軍最新戰損，稱敵軍近二．二萬人陣亡，且陸空裝備折損嚴重，包括一七九架戰機、八七九輛坦克、一五五七輛各式車輛等。

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