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    美國務卿、防長聯袂訪烏 澤倫斯基︰不能空手來

    美國國務卿布林肯。（路透）

    美國國務卿布林肯。（路透）

    2022/04/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭廿四日屆滿血腥的兩個月，在東正教復活節仍未停火。烏克蘭總統澤倫斯基廿三日宣布，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，廿四日將聯袂訪問烏國首都基輔。這將是二月廿四日烏俄開戰以來，美國政府官員首度正式訪問烏克蘭。澤倫斯基期待兩人帶來「特定武器」，並強調盼爭取美方提供重型武器，協助烏軍奪回失土。

    與此同時，美國國務院廿四日推文轉述總統拜登談話指出，俄羅斯總統普廷的野心已經失敗，永遠無法成功主宰和佔領整個烏克蘭。拜登表示，「我們國內團結一致，我們與盟邦和夥伴合作無間，我們也與烏克蘭人民站在一起，這向普廷發出明確無誤的訊息：他永遠無法成功主宰和佔領整個烏克蘭。」

    被問及對美國最高外交及國防官員到訪有何期盼時，澤倫斯基坦言，計畫訪問烏克蘭的各國領袖都不應該空手來，「我們等待的不僅僅是禮物或蛋糕，我們期待特定的東西和特定的武器。」「我們將討論對我們至關重要的確切武器清單，以及交運步調，我們希望擁有威力強大的重型武器。」

    若俄摧毀馬立波烏軍 烏將退出和談

    澤倫斯基說，烏克蘭盼美國同意成為烏國的安全保證國之一，保障烏克蘭避免未來威脅，並期待美能與德國討論提供烏克蘭武器議題；若安全條件許可，希望美國總統拜登也可以親訪烏克蘭。

    澤倫斯基還警告，若俄羅斯摧毀困在圍城馬立波的「我方人員」，或在新佔領烏克蘭領土舉辦公投，成立更多分離主義共和國，基輔當局將會退出與莫斯科的和談。他認為，俄羅斯可能會動用核武，但他希望莫斯科不要真的走上這一步。他強調，一旦烏克蘭擁有更多武器，必能奪回被俄軍佔領的領土。

    包括日前加碼的八億美元，美國迄今已為烏克蘭提供（或承諾提供）價值卅四億美元的軍火，包括反坦克、防空與反艦飛彈、榴彈砲與長程火砲、裝甲車、直升機、無人機等，五角大廈也開始訓練烏國官兵使用美製武器。

    廿四日適逢東正教復活節，澤倫斯基發佈一段錄製的談話影片，強調「邪惡」不會摧毀烏克蘭，祈求上帝拯救烏克蘭。

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