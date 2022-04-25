豎列寧像、設刑場 像重回蘇聯時代 烏兩小鎮 慘遭俄軍蹂躪

俄軍在烏克蘭首都基輔附近小鎮布查屠殺平民，一位母親十六日在喪命的兒子舉行葬禮時痛哭。（美聯社）

2022/04/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭小鎮格尼奇斯克（Henichesk）與布查（Bucha）一南一北，前者遭俄羅斯控制而前者已無俄軍蹤影，但卻都陷入悲慘境地：格尼奇斯克彷彿一夕回到前蘇聯時代，列寧雕像重新盤據鎮上廣場；布查則在發現俄軍殺人棄屍的萬人塚後，又被發現有一棟四層樓建築被當作囚禁與行刑場。

華爾街日報廿三日報導，一度佔領布查的俄軍以亞布倫斯卡街一四四號為總部與行動中樞，近一百名俄國阿兵哥在這幢位於意譯為「蘋果」的林蔭道上的四層樓建築中，偵訊、虐待、殺害與囚禁當地居民。原為亞布倫斯卡街一四四號保全的札哈爾勤科親眼目睹建築前空地上有遭槍決的屍體倒臥血泊，他在俄軍進駐後與包括婦孺在內的一百三十多人，被關進該大樓地下防空洞。

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俄軍還在鎮上的兒童營地挖壕溝，民眾在俄軍撤離後在此發現五具遭行刑槍決的屍體；部分俄軍在布查不但搶超市也搶醫院，拿走外科工具與設備；布查醫院醫生多夫波爾建議俄兵挖掘萬人塚埋屍以免傳播疾病，也要求俄軍給居民更多時間趕在宵禁前返家－－由於雙方有時差，俄軍入侵後又沒調整時間，絕大部分居民枉死於宵禁時間差之際，而多夫波爾最後甚至被迫成為俄軍扶持的代理鎮長。

英國衛報廿三日則描述赫爾松州的格尼奇斯克的景象：布爾什維克領導人列寧的塑像重返這座濱海小鎮，當地建築屋頂飄揚著俄羅斯與前蘇聯的旗幟。烏克蘭在二○一四年的親歐盟示威運動「廣場革命」後拆除列寧雕像，相關紀念物陸續從各地廣場消失；赫爾松地方議會第一副主席索伯烈夫斯基痛罵俄羅斯的「妖魔鬼怪」在烏南各地樹立起前蘇聯時代的紀念物與「回到過去」，企圖寄生民眾對前蘇聯的懷舊之情，但赫爾松州這裡根本沒這種情緒。

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