建言中共20大 中國網民：請中宣部制定「個人崇拜」底線

中共20大預計10月召開，竟破例透過網路公開徵求建言，有中國網民提議，要求制定「個人崇拜底線」。（美聯社）

2022/04/24 23:28

〔編譯魏國金／台北報導〕法國國際廣播電台（RFI）中文網24日報導，中國網路上近日流傳網民「荊中」寫給中共20大（中國共產大第20次全國代表大會）的「建言」文，題目是「請中宣部（中共中央宣傳部）制定個人崇拜的底線」。

這篇在4月20日發表的文章說，「2017年10月24日中共19次全國代表大會修改的黨章，第10條第6款規定，黨禁止任何形式的個人崇拜」；但「現在廣大公眾感到貴黨個人崇拜的氣氛越演越烈」。

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他寫道，「也許我們水平不夠，不知道個人崇拜的底線是什麼」，所以，請中宣部制定一個「個人崇拜底線」的文字說明。

「荊中」還說，「最近廣西自治區黨代會閉會文件對個人描述又有新的發展。是不是屬於個人崇拜範疇？ 如果是屬於的話，中宣部就應該有動作」。

報導說，「荊中」質疑廣西領導層搞「個人崇拜」的原因，應與中共廣西自治區黨委書記劉寧有關，因為此人近日在一個黨代會上提出 「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」的口號，並推出題為「緊跟偉大復興領航人」的系列電視專題片，被認為正在全國醞釀一場升級版「頌聖」造勢運動。

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