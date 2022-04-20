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    史上首次！ 習近平指示20大工作「網路徵求意見」

    中共總書記習近平指示，就中共20大相關工作在網路徵求意見，這是中共首次通過網路向全社會徵求針對黨代表大會工作的意見。（路透資料照）

    中共總書記習近平指示，就中共20大相關工作在網路徵求意見，這是中共首次通過網路向全社會徵求針對黨代表大會工作的意見。（路透資料照）

    2022/04/20 18:16

    〔中央社〕新華社報導，為貫徹落實中共總書記習近平的指示，4月15日至5月16日會就中共20大相關工作在網路徵求意見。這也是中共首次通過網路，就中共黨代表大會的工作向全社會徵求意見。

    中共20大將於今年下半年召開。新華社14日報導，展開20大相關工作網路徵求意見，是彰顯以習近平為核心的中共黨中央「發揚民主、集思廣益」的作風，是黨堅持「以人民為中心、尊重人民主體地位、走好群眾路線」的重要體現，也是適應網路時代新要求。

    報導指出，網路徵求意見日期從4月15日至5月16日，民眾可透過人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台開設的專欄提出意見建議。

    這次網路徵求意見的內容主要包括8方面，包括：關於「堅持和加強黨的全面領導、推進全面從嚴治黨」；「把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展」；「全面深化改革開放」；「積極發展全過程人民民主」；「推進全面依法治國」；「建設社會主義文化強國」；「保障和改善民生」；「加強生態文明建設」

    有關部門將整理和分析建議，為20大相關工作提供參考。

    黨媒「求是網」15日發表評論文章，表示這次是中共首次通過網路，就中共黨代表大會的工作向全社會徵求意見和建議，並指「廣泛問計於民」，把民眾的意見融入國家發展的頂層設計，是人民民主內在要求。

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