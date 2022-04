黃金發電！印度開發新能源 利用「牛糞」提供城市電力

2022/04/24 20:23

〔即時新聞/綜合報導〕近年不少國家都在尋找新的再生能源,好讓環境能永續發展,印度近期就有部分城市,開始利用「牛糞」來為城市內的公車提供電力,引發多國企業的矚目,對此印度總理莫迪(Narendra Modi)表示,之後還會增建更多相關的發電廠,來為印度提供更多乾淨的能源。

綜合外媒報導,印度政府從今年2月開始,在中央邦印多爾市的郊區設置一家生物發電廠,與當地農民一同進行新能源試驗項目。發電廠先是向農民採購大量的牛糞,再將搜集來的糞堆運到廠內裡進行處理,利用牛糞與家庭垃圾混合後所產生的易燃甲烷,來製造天然氣,再用其來進行發電。

這家特殊的生物發電廠,預計往後每天要處理多達500噸家庭垃圾,其中包含了至少25噸的牛糞,產生的能源多到足以為城市內的大眾運輸提供電力,並且還會有大量剩餘電能,可提供其他方面的電力需求。

研發新的替代能源是印度的當務之急,該國14億人口,多達四分之三能源需求是靠燃煤發電,因此經常登上全球霧霾最嚴重的城市之一。而利用「牛糞」發電不但能減少燃煤帶來的汙染問題,還能為印度不少貧困的農民帶來豐厚報酬,更讓不少外國企業欲與印度政府合作,提前在這項新能源項目上及早卡位。

