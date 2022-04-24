黃金發電！印度開發新能源 利用「牛糞」提供城市電力

印度近期就有部分城市，開始利用「牛糞」來為城市內的公車提供電力，引發多國企業的矚目。（法新社）

2022/04/24 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年不少國家都在尋找新的再生能源，好讓環境能永續發展，印度近期就有部分城市，開始利用「牛糞」來為城市內的公車提供電力，引發多國企業的矚目，對此印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，之後還會增建更多相關的發電廠，來為印度提供更多乾淨的能源。

綜合外媒報導，印度政府從今年2月開始，在中央邦印多爾市的郊區設置一家生物發電廠，與當地農民一同進行新能源試驗項目。發電廠先是向農民採購大量的牛糞，再將搜集來的糞堆運到廠內裡進行處理，利用牛糞與家庭垃圾混合後所產生的易燃甲烷，來製造天然氣，再用其來進行發電。

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這家特殊的生物發電廠，預計往後每天要處理多達500噸家庭垃圾，其中包含了至少25噸的牛糞，產生的能源多到足以為城市內的大眾運輸提供電力，並且還會有大量剩餘電能，可提供其他方面的電力需求。

研發新的替代能源是印度的當務之急，該國14億人口，多達四分之三能源需求是靠燃煤發電，因此經常登上全球霧霾最嚴重的城市之一。而利用「牛糞」發電不但能減少燃煤帶來的汙染問題，還能為印度不少貧困的農民帶來豐厚報酬，更讓不少外國企業欲與印度政府合作，提前在這項新能源項目上及早卡位。

Dung power.



India is tapping a new energy source that promises to help clean up smog-choked cities and is already providing a vital revenue stream for poor Indian farmers: truckloads of cow dung https://t.co/zTt4zcA6Gs pic.twitter.com/6zLcOKyK9Z — AFP News Agency （@AFP） April 20, 2022

不少貧困的農民與政府合作，一同進行新能源試驗項目，透過販售大量牛糞獲取豐厚報酬。（法新社）

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