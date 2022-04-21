加入北約近了？芬蘭國會表態支持

芬蘭國會就是否加入北約展開辯論。圖為總理馬林。（路透）

2022/04/21 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭令周邊國家自危，芬蘭和瑞典紛紛表達加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，芬蘭國會最大黨團如今也對加入北約展現正面看法。

《路透》報導，芬蘭國會當地時間週三就是否加入北約進行辯論。總理馬林（Sanna Marin）所屬的社會民主黨雖沒有直接提及北約，但表態支持軍事結盟的構想。

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社民黨團領袖林特曼（Antti Lindtman）表示，「俄國的行動顯然促使芬蘭朝著必要的軍事結盟更進一步。」社民黨最大盟友中央黨黨團領袖皮爾瓦斯（Juha Pylvas）也說，「中央黨黨團準備好接受一切基於芬蘭安全需求所做出的決定，包括申請北約會員資格。」

芬蘭雖與北約保持密切合作，但始終保持戰略自主。在俄國對烏克蘭發動入侵後，芬蘭意識到強化防衛與安全的必要性。馬林先前提到，是否向北約提出申請得花上數週時間決定。

芬蘭政府曾表示，是否加入北約可藉由國會表決來展現民間支持與否，而不用訴諸公投。不過無論是表決還是公投皆無擬定時間點。

克里姆林宮日前談到芬蘭和瑞典加入北約議題時表示，若成真，俄國就得深化其西側的部署，確保國家安全，且會以自己的方式來重新平衡局勢。

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