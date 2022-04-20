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    烏軍死守亞速鋼鐵廠！ 作戰指揮官：可能是最後一條訊息了

    死守於馬立波亞速鋼鐵廠的第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（見圖）表示，只要收到作戰指令，他們的士兵將繼續執行戰鬥，完成軍事任務。（圖擷取自＠Ruslana Lyzhychko臉書）

    死守於馬立波亞速鋼鐵廠的第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（見圖）表示，只要收到作戰指令，他們的士兵將繼續執行戰鬥，完成軍事任務。（圖擷取自＠Ruslana Lyzhychko臉書）

    2022/04/20 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管俄軍已展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），但仍不放棄圍攻烏南港城馬立波（Mariupol），目前仍死守在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的烏國指揮官，稍早也向外界求援，除強調守軍們不會放下武器，也透露這可能是他們「最後一條」訊息，令人鼻酸。

    據英媒《天空新聞》引述《華盛頓郵報》報導，死守於馬立波亞速鋼鐵廠的第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）表示，只要收到作戰指令，他們的士兵將繼續執行戰鬥，完成軍事任務。

    據報導，伏林那透過影片，向世界各國領導人呼籲，能夠協助並確保馬立波市民安全地離開這座城市，他接著說：「這是我們對世界的談話，也可能是最後一條訊息了，我們可能只剩下幾天、或幾小時。」

    伏林那透露，他們約有500位傷兵，還有包含女人、孩童在內的數百位平民，他希望能讓這些捍衛馬立波的守軍及民眾，透過「撤離程序」，轉移到第三國，來確保他們的安全。

    伏林那表示，俄軍的人數是他們的10倍，對方擁有空中及砲火優勢；地面部隊也存在裝備及戰車的優勢，而烏軍捍衛的目標只有一個，那就是亞速鋼鐵廠。

    俄羅斯則再次向亞速鋼鐵廠的守軍，發出最後通牒，開出明確的停火協議條件，但人在烏國的《天空新聞》記者海恩斯（Deborah Haynes）則透露，俄方所提出的條件，恐怕再次遭到烏軍拒絕。

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