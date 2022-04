頓巴斯對壘升級！ 英國防部：俄持續集結軍力 干擾烏軍增兵

2022/04/20 16:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過8個星期,目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas),多地陸續也傳出兩軍激烈交戰的狀況。對此,英國官方的最新戰情則指出,隨著對壘雙方的態勢升級,俄軍正持續在頓巴斯集結兵力。

據英媒《天空新聞》報導,英國國防部20日在推特彙整最新戰情指出,俄羅斯正繼續增加於烏國東部邊境的軍力,隨著俄軍尋求突破烏軍的抵禦,正加大在頓巴斯地區的作戰力度。

請繼續往下閱讀...

英國國防部指出,俄國從基輔(Kyiv)北部地區撤軍後,在烏克蘭北部的空襲頻率,應該會維持在低點;不過,烏國全境各地俄軍鎖定的優先目標,仍存在遭受精確打擊飛彈轟炸的風險。

英國國防部認為,俄國對烏克蘭各城市的攻擊行動,透露了他們試著干擾烏軍向東部地區運送武器、派遣增援部隊的意圖。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IzoGBjigxE



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Gbf74aubUt