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    頓巴斯對壘升級！ 英國防部：俄持續集結軍力 干擾烏軍增兵

    英國官方的最新戰情指出，隨著烏俄對壘雙方的態勢升級，俄軍正持續在頓巴斯集結兵力，圖為烏克蘭士兵。（資料照，路透）

    英國官方的最新戰情指出，隨著烏俄對壘雙方的態勢升級，俄軍正持續在頓巴斯集結兵力，圖為烏克蘭士兵。（資料照，路透）

    2022/04/20 16:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過8個星期，目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），多地陸續也傳出兩軍激烈交戰的狀況。對此，英國官方的最新戰情則指出，隨著對壘雙方的態勢升級，俄軍正持續在頓巴斯集結兵力。

    據英媒《天空新聞》報導，英國國防部20日在推特彙整最新戰情指出，俄羅斯正繼續增加於烏國東部邊境的軍力，隨著俄軍尋求突破烏軍的抵禦，正加大在頓巴斯地區的作戰力度。

    英國國防部指出，俄國從基輔（Kyiv）北部地區撤軍後，在烏克蘭北部的空襲頻率，應該會維持在低點；不過，烏國全境各地俄軍鎖定的優先目標，仍存在遭受精確打擊飛彈轟炸的風險。

    英國國防部認為，俄國對烏克蘭各城市的攻擊行動，透露了他們試著干擾烏軍向東部地區運送武器、派遣增援部隊的意圖。

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