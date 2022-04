畫面曝光！ 烏軍伏擊頓巴斯俄軍車隊 陣陣白煙竄出

2022/04/20 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏軍以精準的情報與戰術重挫俄軍攻勢,有消息傳出烏東頓巴斯的某處,烏軍伏擊了俄軍後勤補給路線,造成俄軍損失多輛軍車與裝甲車。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出一段影片,可以看到道路上有一列俄軍車隊,有些車輛冒出陣陣的白煙,看起來俄軍的後勤補給遭受烏軍的伏擊,殘存的俄兵已經潰逃,該帳號在推特表示「頓巴斯某處,一支俄羅斯車隊遭到伏擊,大約有6輛卡車被摧毀與遺棄,其中1輛卡車可能載有裝甲運兵車」

俄羅斯軍隊18日開始在烏克蘭東部「頓巴斯地區」(Donbass)發起大規模攻勢,英國國防部下轄的國防情報局(Defence Intelligence)指出俄軍的進攻能力仍受到環境、後勤和技術的挑戰,俄軍非常依賴鐵路進行運補,但鐵路路網已成為烏軍和民兵組織的目標,這些都是影響俄軍進攻的要素之一。

#Ukraine: Somewhere in the Donbas, a Russian convoy was ambushed by UA forces with approx 6x trucks destroyed or abandoned. One of the trucks may be carrying a BMP variant, but the video isn't very clear. pic.twitter.com/4qOBQp6MFx