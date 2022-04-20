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    畫面曝光！ 烏軍伏擊頓巴斯俄軍車隊 陣陣白煙竄出

    烏軍伏擊在頓巴斯區域的俄軍車隊。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    烏軍伏擊在頓巴斯區域的俄軍車隊。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    2022/04/20 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏軍以精準的情報與戰術重挫俄軍攻勢，有消息傳出烏東頓巴斯的某處，烏軍伏擊了俄軍後勤補給路線，造成俄軍損失多輛軍車與裝甲車。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出一段影片，可以看到道路上有一列俄軍車隊，有些車輛冒出陣陣的白煙，看起來俄軍的後勤補給遭受烏軍的伏擊，殘存的俄兵已經潰逃，該帳號在推特表示「頓巴斯某處，一支俄羅斯車隊遭到伏擊，大約有6輛卡車被摧毀與遺棄，其中1輛卡車可能載有裝甲運兵車」

    俄羅斯軍隊18日開始在烏克蘭東部「頓巴斯地區」（Donbass）發起大規模攻勢，英國國防部下轄的國防情報局（Defence Intelligence）指出俄軍的進攻能力仍受到環境、後勤和技術的挑戰，俄軍非常依賴鐵路進行運補，但鐵路路網已成為烏軍和民兵組織的目標，這些都是影響俄軍進攻的要素之一。

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