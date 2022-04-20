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    影片曝光！ 烏軍戰車一擊「射穿大樓」 轟爆俄軍裝甲車

    烏軍國民衛隊一擊轟爆俄軍躲藏的裝甲運兵車。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    烏軍國民衛隊一擊轟爆俄軍躲藏的裝甲運兵車。（圖擷取自@UAWeapons 推特）

    2022/04/20 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，僅管俄軍目前占領了烏克蘭的部分區域，但烏軍仍奮勇反擊，近日有段影片在推特瘋傳，一輛烏軍戰車精準的擊中躲藏在建築物後方的俄軍裝甲運兵車，震撼許多網友。

    綜合外媒報導，烏克蘭國民衛隊（NGU）釋出一段影片，可以看到影片中有輛烏克蘭戰車在道路上，而一輛俄軍的裝甲運兵車躲在半毀的廢墟後方，四周還有大樓遮掩，接著烏軍戰車開了一砲，俄軍裝甲車被命中後發出火光。

    NGU表示烏克蘭國民衛隊的戰車，在距離盧甘斯克市約64公里的小鎮魯比日內，摧毀1輛躲在建築物後方的裝甲運兵車，正如預期中的結果一樣，它被摧毀了。

    烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）日前在社交媒體上表示，俄軍成功奪取了烏克蘭東部的克爾米納鎮（Kreminna）；另外，俄軍控制的魯比日內（Rubizhne）則遭受著烏克蘭方面的彈幕轟擊。

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