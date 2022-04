影片曝光！ 烏軍戰車一擊「射穿大樓」 轟爆俄軍裝甲車

2022/04/20 11:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,僅管俄軍目前占領了烏克蘭的部分區域,但烏軍仍奮勇反擊,近日有段影片在推特瘋傳,一輛烏軍戰車精準的擊中躲藏在建築物後方的俄軍裝甲運兵車,震撼許多網友。

綜合外媒報導,烏克蘭國民衛隊(NGU)釋出一段影片,可以看到影片中有輛烏克蘭戰車在道路上,而一輛俄軍的裝甲運兵車躲在半毀的廢墟後方,四周還有大樓遮掩,接著烏軍戰車開了一砲,俄軍裝甲車被命中後發出火光。

NGU表示烏克蘭國民衛隊的戰車,在距離盧甘斯克市約64公里的小鎮魯比日內,摧毀1輛躲在建築物後方的裝甲運兵車,正如預期中的結果一樣,它被摧毀了。

烏克蘭盧甘斯克(Luhansk)州州長蓋戴(Sergiy Gaiday)日前在社交媒體上表示,俄軍成功奪取了烏克蘭東部的克爾米納鎮(Kreminna);另外,俄軍控制的魯比日內(Rubizhne)則遭受著烏克蘭方面的彈幕轟擊。

#Ukraine: Video showing a tank operated by the 4th Rapid Reaction Brigade of the Ukrainian National Guard hitting a Russian/separatist BMP in Rubizhne, #Luhansk Oblast. It is destroyed, as can be expected. pic.twitter.com/TKEa4DSSNR