殘暴！俄軍超重型炸彈轟炸亞速鋼鐵廠 附近醫院也遭殃

亞速鋼鐵廠（Azovstal）周邊地區遭到俄軍密集轟炸。（路透）

2022/04/20 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，僅管俄軍堅稱只襲擊軍事設施與單位，但隨著時間的推移，有越來越多的民房、醫院等設施遭到俄軍無差別攻擊，有消息指出俄軍以超重型炸彈轟炸亞速鋼鐵廠（Azovstal）周邊地區而附近的一間醫院也遭到波及，有300多人受困其中。

綜合外媒報導，有消息傳出俄軍疑似以Tu-22M轟炸機攻擊亞速鋼鐵廠（Azovstal）週邊地區，而鋼鐵廠周邊的一間醫院遭池魚之殃，據說爆炸的威力強到連100公里外都能聽到聲音，該醫院被用來治療受傷的烏克蘭士兵與給兒童提供庇護，頓涅茨克地區前州長塔魯塔（Serhiy Taruta）在臉書貼文聲稱該醫院有300人受困，受傷的軍人帶著孩子躲在醫院的殘骸中。

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而馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）稍早在Telegram頻道證實俄軍確實有用超重型炸彈轟炸亞速鋼鐵廠周圍地區，但否認有平民受困在傳言所指的醫院，他指出長期沒有人躲在亞塑鋼鐵廠周邊地區，尤其是已經被毀壞的廠區附近醫院大樓，並表示「作為一名被授權發表聲明的官員，我現在無法證實這消息，根據他的消息來源，目前尚無醫院的民眾與軍人受困的消息被證實，但他將立即將這消息通知總統辦公室與軍方。」

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