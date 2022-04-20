馬立波遭圍城濫炸數週！烏國首富：將重建這座南部港城

烏克蘭首富亞赫米托夫（見圖）公開允諾，誓言重建馬立波市。（資料照，美聯社）

2022/04/20 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過8個星期，目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），但也不放棄對烏南港城馬立波（Mariupol）的圍攻，目前馬立波市內基礎建設損毀程度已達90%。對此，烏國首富也公開允諾，誓言重建馬立波市。

據英媒《太陽報》報導，烏克蘭最大鋼鐵製造集團Metinvest所有人、烏國首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）表示，他相當肯定烏國勇敢的士兵們，會保衛這座濱臨亞速海（Sea of Azov）的南部港口城市。

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赫米托夫指出，馬立波發生的戰爭是全球的悲劇，卻是全球英雄主義的典範，對他而言，馬立波將一直、永遠都是一座屬於烏克蘭人的城市，他相信勇敢的烏軍們，會保衛它，但他也了解這對抵禦俄軍的烏國士兵們而言，是多麼艱難的挑戰。

赫米托夫表示：「我和街道上的人談話，遇到了工人。我的抱負就是讓馬立波重回烏克蘭（的懷抱），同時施行我們新的生產計劃，如此一來，馬立波產製的鋼鐵，就能像以往一樣，能在全球市場內與他國競爭。」

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