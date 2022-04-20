為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬立波鋼鐵廠守軍寧死不降 俄羅斯再下最後通牒

    俄羅斯再向亞速鋼鐵廠內烏克蘭守軍發出投降最後通牒。（路透）

    俄羅斯再向亞速鋼鐵廠內烏克蘭守軍發出投降最後通牒。（路透）

    2022/04/20 07:09

    〔即時新聞／綜合報導〕濱臨亞速海的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭到俄軍圍攻，守軍及大批平民退守至亞速鋼鐵廠（Azovstal）。俄羅斯國防部在4月17日及19日分別呼籲鋼鐵廠內守軍投降，但廠內烏克蘭守軍不為所動，俄羅斯國防部再度發出「最後通牒」，要求守軍從莫斯科時間20日下午2點（台灣時間20日晚間7點）投降。

    綜合外媒報導，面對俄軍進攻，烏國海軍陸戰隊第36獨立旅（the 36th Separate Marine Brigade）指揮官沃利納（Serhii Volyna）少校發表聲明表示，目前鋼鐵廠已被完全包圍，廠內有500名傷兵，在此無法提供有效的醫療服務，同時另有數百名平民躲在廠區內，俄軍對鋼鐵廠使用重型炸彈及火砲轟擊，目前局勢十分危急。

    俄羅斯國防部19日曾對鋼鐵廠內的烏克蘭守軍發出「最後通牒」，但隨著19日即將結束，俄羅斯眼見烏軍寧死不降，於是重新提出投降期限，要求亞速鋼鐵廠內守軍自莫斯科時間20日下午2點（台灣時間20日晚間7點）停止軍事行動，並主動放下武器。

    馬立波巡警隊長佛西寧（Myhailo Vershynin）指出，俄羅斯聲稱會在鋼鐵廠周邊開闢人道走廊，但俄羅斯這種說法早已宣布過千百遍，沒有人會同意他們的說法，俄羅斯所開闢的人道走廊是通往俄國境內，那些留在廠區內的平民不會想去俄國，「這就是為什麼我們要求建立一條通往烏克蘭的人道走廊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要夷平鋼鐵廠？ 烏克蘭：俄軍打算向馬立波投3噸重型炸彈
    2022/04/20 05:32

    要夷平鋼鐵廠？ 烏克蘭：俄軍打算向馬立波投3噸重型炸彈
    助烏抵抗俄軍攻勢 荷蘭首相：將提供裝甲車等重型裝備
    2022/04/20 05:29

    助烏抵抗俄軍攻勢 荷蘭首相：將提供裝甲車等重型裝備

    回歸自然 高雄新地標「遠雄琢蘊」
    馬立波工廠內千名平民避難 亞速營：親俄軍隊「自願」開火
    2022/04/19 10:59

    馬立波工廠內千名平民避難 亞速營：親俄軍隊「自願」開火
    烏被捕內奸喊話普廷: 停攻馬立波換我自由
    2022/04/19 05:30

    烏被捕內奸喊話普廷: 停攻馬立波換我自由

    回歸自然 高雄新地標「遠雄琢蘊」
    烏外長︰俄想夷平馬立波 踩到和談紅線
    2022/04/19 05:30

    烏外長︰俄想夷平馬立波 踩到和談紅線
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播