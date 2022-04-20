馬立波鋼鐵廠守軍寧死不降 俄羅斯再下最後通牒

俄羅斯再向亞速鋼鐵廠內烏克蘭守軍發出投降最後通牒。（路透）

2022/04/20 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕濱臨亞速海的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭到俄軍圍攻，守軍及大批平民退守至亞速鋼鐵廠（Azovstal）。俄羅斯國防部在4月17日及19日分別呼籲鋼鐵廠內守軍投降，但廠內烏克蘭守軍不為所動，俄羅斯國防部再度發出「最後通牒」，要求守軍從莫斯科時間20日下午2點（台灣時間20日晚間7點）投降。

綜合外媒報導，面對俄軍進攻，烏國海軍陸戰隊第36獨立旅（the 36th Separate Marine Brigade）指揮官沃利納（Serhii Volyna）少校發表聲明表示，目前鋼鐵廠已被完全包圍，廠內有500名傷兵，在此無法提供有效的醫療服務，同時另有數百名平民躲在廠區內，俄軍對鋼鐵廠使用重型炸彈及火砲轟擊，目前局勢十分危急。

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俄羅斯國防部19日曾對鋼鐵廠內的烏克蘭守軍發出「最後通牒」，但隨著19日即將結束，俄羅斯眼見烏軍寧死不降，於是重新提出投降期限，要求亞速鋼鐵廠內守軍自莫斯科時間20日下午2點（台灣時間20日晚間7點）停止軍事行動，並主動放下武器。

馬立波巡警隊長佛西寧（Myhailo Vershynin）指出，俄羅斯聲稱會在鋼鐵廠周邊開闢人道走廊，但俄羅斯這種說法早已宣布過千百遍，沒有人會同意他們的說法，俄羅斯所開闢的人道走廊是通往俄國境內，那些留在廠區內的平民不會想去俄國，「這就是為什麼我們要求建立一條通往烏克蘭的人道走廊」。

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