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    越南與病毒共存 密切接觸者無須自主隔離

    越南官方喊出「與病毒共存」，具體防疫作為陸續調整，近日發布，密切接觸者不再須自主隔離。圖為越南觀光勝地富國島的遊客。（彭博）

    越南官方喊出「與病毒共存」，具體防疫作為陸續調整，近日發布，密切接觸者不再須自主隔離。圖為越南觀光勝地富國島的遊客。（彭博）

    2022/04/19 18:36

    〔中央社〕越南官方針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情喊出「與病毒共存」，具體防疫作為陸續調整。越南衛生部近日發布最新指導，密切接觸者不再須要自主隔離，但要避免前往大型聚會。

    越通社（VNA）報導，鑒於越南的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率非常高，且COVID-19重症與死亡數大幅下降，越南衛生部重新定義何謂密切接觸者以及密切接觸者所需的相關醫療措施等資訊。

    根據報導，密切接觸者指的是在傳染期內與確診者有以下互動的人，首先，直接與確診者有身體接觸，像是擁抱、親吻、握手、皮膚接觸等；此外，在戴口的情況下與確診者在1公尺內範圍內或密閉場所共處超過15分鐘；再者，在沒有任何防護的情況下照顧確診者、給予醫療檢查與救治。

    新的指導依然要求密切接觸者必須遵守法定的防疫措施，而即使已經不再需要自主隔離，密切接觸者仍要戴口罩、定期清洗、消毒雙手，避免去人多的地方或與其他人密切接觸，尤其是要避免接觸COVID-19重症高風險族群。

    密切接觸者必須自主健康監測，一旦有疑似症狀要盡速與醫療機構聯繫，接受篩檢、諮詢、醫療檢查與治療。一旦確診應就近通報醫療中心以便接受治療與防疫措施指導。

    越南近日的新增確診病例明顯下滑，截至18日晚間，不包括校正回歸在內，已經連續3天的新增確診數都在2萬人以下。越南約有9800萬人口，迄今約有1050萬人染疫、4萬2957人染疫死亡。

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