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    武漢肺炎》越南防疫愈放愈鬆 確診者也可外出

    越南喊話「與病毒共存」，過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫。圖為越南河內行人經過一處虎年春節應景壁畫。（法新社）

    越南喊話「與病毒共存」，過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫。圖為越南河內行人經過一處虎年春節應景壁畫。（法新社）

    2022/03/14 21:28

    〔中央社〕越南衛生部表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者可以外出，但必須戴口罩並與他人保持社交距離。越南喊話「與病毒共存」，過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫。

    越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部在今天新發布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家管理指南中表示，確診者應盡量避免隨意解除隔離與外出，但如果真的要出門的話，就戴口罩並且保持社交距離以免感染。

    至於照顧者以及同住者的防疫指南，越南衛生部指出，這些人必須戴著口罩，而在與患者互動時須設法保持距離。新的指南還說，輕症與無症狀患者可以在家治療，在醫院治療到一半已部分痊癒的人也可以回家。

    在「與病毒共存」的思維下，越南的COVID-19防控政策愈放愈鬆，之前在家治療的確診者必須隔離滿7天且快篩結果為陰性者才可以解除隔離。

    越南衛生部先前還曾提議停止計算單日新增確診數，接著又允許COVID-19確診者與密切接觸者可以去工作。

    越南有約9800萬人口，截至發稿，全國共有超過637萬人染疫、4萬1477人染疫病亡。越南自3月2日以來，每天都通報新增逾10萬人確診，若加上校正回歸病例，過去7天每天平均新增超過25萬人感染COVID-19。

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