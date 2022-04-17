改寫戰爭規則！ 以色列秀「鐵束」雷射武器 攔截一次成本102元

以色列「鐵束」雷射防空系統試射。（取自以色列國防部官網）

2022/04/17 15:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《防衛部落格》（Defence Blog）報導，以色列展開自製「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統試射，大獲成功，並強調單次攔截成本僅需3.5美元（約新台幣102元），而以色列護國金鐘罩「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統攔截一次動輒就要數萬美元。以色列軍方強調，使用雷射將能夠「改變戰場遊戲規則」，不但容易操作，也具經濟效益及可行性。

以色列國防部與該國拉斐爾（Rafael）先進防禦系統公司的合作研發團隊，3月於南部尼格夫（Negev）沙漠的不知名地點，展開「鐵束」防空系統試射。以國軍方公布影片顯示，這套以雷射光束作為攻擊方式的防空系統，成功攔截火箭彈、迫擊砲彈、反裝甲飛彈，以及無人機等不同目標。

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以色列總理班奈特（Naftali Bennett）14日在推特發文說，用雷射武器攔截目標，成本低廉，每次僅3.5美元。他還說，「可能聽起來像科幻小說，但卻是真實的。」

以色列國防部數年來已進行多次試射，原定2024年正式部署，但班奈特與軍方都希望加速時程，在今年提前正式部署，以因應未來在攔截任務可能面臨消耗過多飛彈的情況。

今後，以色列軍方有望將「鐵束」作為「鐵穹」和其他防空系統的補充戰力，部署在邊境地區，用來摧毀較小型目標，使防空系統能攔截其他更具威脅的大型目標，且只要電力供應無虞，就永遠不會「彈藥耗盡」。

由於雷射武器受限於物理條件，在氣候不佳的情況下效率會大幅降低，因此拉斐爾公司與以色列國防部接下來的目標，是開發空射版鐵束系統，讓雷射武器使用上更為彈性。

以色列「鐵束」雷射防空系統試射。（取自以色列國防部官網）

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