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    軍情動態》海上金鐘罩！ 以色列海基版「鐵穹」系統測試成功

    以色列最新一代的護衛艦「薩爾6」（Sa'ar 6），21日成功完成了海基版「鐵穹」C-Dome測試。（取自以色列國防部官網）

    以色列最新一代的護衛艦「薩爾6」（Sa'ar 6），21日成功完成了海基版「鐵穹」C-Dome測試。（取自以色列國防部官網）

    2022/02/21 22:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕去年3月間，以色列國防部宣布完成升級「鐵穹（Iron Dome）」防空系統，可同時攔截無人機、火箭彈及短程飛彈。以色列國防軍21日宣布，以軍已經成功測試海基版「鐵穹」防禦系統C-Dome，為海上防空反導再添利器。

    《美聯社》報導，C-Dome被安裝在以色列最新一代的護衛艦「薩爾6」（Sa'ar 6）上，用於保護以色列的海岸線和地中海的近海天然氣資產。以色列國防部表示，21日測試模擬了一些來襲的威脅，包括火箭、巡弋飛彈和無人機。

    報導引述以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）說法指出，C-Dome將成為以色列多層飛彈防禦系統的一環，該系統包括能夠攔截從遠程飛彈到短程火箭的一切武器。

    他說：「我們正在開發的系統使我們能夠對抗伊朗在該地區的代理人，並防禦他們不斷升級的武器系統，我們將繼續發展和提升我們的能力，以保持該地區的安全優勢。」

    鐵穹為全天候、機動型防空系統，由以色列拉斐爾（Rafael）先進防務系統公司研發，可攔截5至70公里內的短程砲兵火箭或其他飛行器。

    2014年拉斐爾宣布將推出海基版「鐵穹」系統C-DOME，由於是在陸基「鐵穹」火箭彈攔截系統的基礎上展開研製，所以海基「鐵穹」系統的研發進度更快。到了2015年的9月4日，以色列海軍就首次展示了海基版「鐵穹」防空系統。2017年11月27日，以色列海基「鐵穹」系統成功攔截了一枚從陸地上發射的122毫米火箭彈，標誌該系統已具備初步戰鬥能力。

    海基「鐵穹」系統的攔截彈發射裝置也是採用多管垂直發射單元，規格和陸基「鐵穹」系統相似，戰鬥性能也差不多。不過海基「鐵穹」系統的雷達和指揮系統可以集成到艦艇的原有系統中，或者直接使用艦艇上的系統，而無需再額外安裝。

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