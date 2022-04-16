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    莫斯科號被擊沉 俄官媒惱羞成怒：第三次世界大戰已開打

    俄羅斯官媒《第一頻道》（Channel One ）主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）告訴觀眾，西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突，可以完全肯定已升級成第三次世界大戰。（圖擷取自推特）

    俄羅斯官媒《第一頻道》（Channel One ）主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）告訴觀眾，西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突，可以完全肯定已升級成第三次世界大戰。（圖擷取自推特）

    2022/04/16 08:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）因起火引發彈藥爆炸沉沒，美國國防部證實是由遭2枚烏克蘭飛彈擊沉。俄羅斯官方媒體的主持人在節目上憤怒表示，西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突，目前這場戰事已升級成第三次世界大戰。

    英國《都市報》（Metro）報導，莫斯科號被擊沉後，克里姆林宮的主要宣傳喉舌陷入了崩潰，而支持這場戰爭的俄羅斯官媒《第一頻道》（Channel One ）也似乎已承認莫斯科號是被烏克蘭擊沉。

    《第一頻道》節目主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）告訴觀眾，西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突，可以完全肯定已升級成第三次世界大戰，現在俄羅斯可以說是與北約的裝備在對抗。

    節目中的1位來賓將莫斯科號的沉沒視為入侵俄羅斯領土，儘管克里姆林宮堅稱莫斯科號是因為火災而沉沒的。他還使用了在俄羅斯被禁止的「戰爭」一詞，並補充說應該摧毀基輔。

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