莫斯科號被擊沉 俄官媒惱羞成怒：第三次世界大戰已開打

2022/04/16 08:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)因起火引發彈藥爆炸沉沒,美國國防部證實是由遭2枚烏克蘭飛彈擊沉。俄羅斯官方媒體的主持人在節目上憤怒表示,西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突,目前這場戰事已升級成第三次世界大戰。

英國《都市報》(Metro)報導,莫斯科號被擊沉後,克里姆林宮的主要宣傳喉舌陷入了崩潰,而支持這場戰爭的俄羅斯官媒《第一頻道》(Channel One )也似乎已承認莫斯科號是被烏克蘭擊沉。

請繼續往下閱讀...

《第一頻道》節目主持人斯卡貝耶娃(Olga Skabeyeva)告訴觀眾,西方支持烏克蘭相當於與俄羅斯直接衝突,可以完全肯定已升級成第三次世界大戰,現在俄羅斯可以說是與北約的裝備在對抗。

節目中的1位來賓將莫斯科號的沉沒視為入侵俄羅斯領土,儘管克里姆林宮堅稱莫斯科號是因為火災而沉沒的。他還使用了在俄羅斯被禁止的「戰爭」一詞,並補充說應該摧毀基輔。

And here we have it - in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the "special operation in Ukraine" is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato



I've added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso