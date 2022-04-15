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    超氣！ 俄軍艦莫斯科號沉了 電視台主持人與來賓暴怒崩潰

    「莫斯科號」遭擊沉讓俄國國營電視台主持人與來賓無法接受，氣得揚言要烏克蘭「付出代價」。（圖取自Julia Davis推特）

    「莫斯科號」遭擊沉讓俄國國營電視台主持人與來賓無法接受，氣得揚言要烏克蘭「付出代價」。（圖取自Julia Davis推特）

    2022/04/15 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏克蘭飛彈擊中起火受損，俄軍不認挨轟，但坦言莫斯科號因起火導致彈藥殉爆，且殘骸沉入海底。消息傳出後不僅讓俄羅斯總統普廷顏面無光，俄國國營電視台主持人與來賓更是無法接受，氣得揚言要烏克蘭「付出代價」。

    莫斯科號14日爆炸起火，烏克蘭軍方對此表示，莫斯科號是遭烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈重創，但未提出證據佐證；俄羅斯國防部則否認莫斯科號遭烏軍擊中，但坦言該艦因艦上起火，導致彈藥爆炸，艦身嚴重受損，艦上官兵棄艦疏散，已在惡劣天候中被拖回港口途中沉沒。

    俄軍對外聲稱莫斯科號受損不是遭烏軍所毀，但部分俄國人可是相當生氣。專欄作家、俄羅斯媒體分析師茱莉亞（Julia Davis）就在推特分享一段影片，表示俄國國營電視台主持人和現場來賓對於莫斯科號遭擊沉相當氣憤，宣稱既然烏軍擊沉莫斯科號，提議要對基輔連番無止境轟炸，讓世界各國領袖不能來聲援與訪問。

    俄國黑海艦隊的指標性軍艦「莫斯科號」傳出遭烏軍以「海王星」反艦飛彈擊擊中，俄方雖未承認挨轟，但坦言莫斯科號因起火導致彈藥殉爆，且殘骸沉入海底。（美聯社）

    俄國黑海艦隊的指標性軍艦「莫斯科號」傳出遭烏軍以「海王星」反艦飛彈擊擊中，俄方雖未承認挨轟，但坦言莫斯科號因起火導致彈藥殉爆，且殘骸沉入海底。（美聯社）

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