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    軍艦沉沒惱羞！俄連夜狂轟基輔外圍 警告將提升火力

    俄軍今（15）日傳連夜轟炸基輔州周遭，並警告烏軍若持續破壞、攻擊，將會對基輔「提升火力」。（法新社、美聯社；本報合成）

    俄軍今（15）日傳連夜轟炸基輔州周遭，並警告烏軍若持續破壞、攻擊，將會對基輔「提升火力」。（法新社、美聯社；本報合成）

    2022/04/15 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭超過50天，俄軍今（15）日傳連夜轟炸基輔州周遭，並聲稱已擊毀13處軍事設施和工廠、射下一台疑為昨（14）日跨境攻擊俄村莊的烏軍Mi-8直升機，也警告烏軍若持續破壞、攻擊，將會對基輔「提升火力」。

    綜合外媒報導，俄巡洋艦莫斯科號14日遭烏「海王星」飛彈擊中後沉沒，俄軍連夜對烏克蘭基輔周遭展開轟炸，今（15）日聲稱已擊毀13處軍事設施，並擊墜一架疑似14日越境攻擊俄村莊的Mi-8直升機。

    俄國防部發言人、少將科納申科夫（Igor Konashenkov）表示：「昨晚，我們成功以海上發射的『口徑』（Kalibr）對地巡弋飛彈，擊中了基輔外圍的Vizar兵工廠。」他並表示，烏克蘭該座負責生產近程和中程防空、防艦飛彈系統維修、製造器具的工廠已經被摧毀。

    目前各外媒雖無法對俄軍所宣稱的內容進行查證，烏克蘭官方也尚未證實相關消息，不過《法新社》記者至現場查訪指出，Vizar公司位於基輔周遭維什涅韋（Vyshneve）的工業區確實已部分損毀。

    其中一座木工工廠老闆受訪指出，確實於當地時間15日凌晨1時30分接獲警衛通知遭到空襲，一共有5次爆炸，甚至有員工遭到爆破的衝擊波捲飛。該名老闆直言，他認為俄羅斯是在為沉沒的巡洋艦復仇和出氣。

    據悉，此外俄國防部也聲稱射下烏軍一台14日疑似跨境轟炸俄國克利莫沃（Klimovo）村莊至少6次，造成7人受傷的Mi-8直升機。

    俄軍15日聲稱已連夜擊毀基輔外圍的13處軍事設施和工廠，並射一下台疑為昨（14）日跨境攻擊俄村莊的烏軍Mi-8直升機，也警告烏軍若持續破壞、攻擊，將會對基輔「提升火力」。圖為遭砲擊目標之一的Vizar公司工業區。（法新社）

    俄軍15日聲稱已連夜擊毀基輔外圍的13處軍事設施和工廠，並射一下台疑為昨（14）日跨境攻擊俄村莊的烏軍Mi-8直升機，也警告烏軍若持續破壞、攻擊，將會對基輔「提升火力」。圖為遭砲擊目標之一的Vizar公司工業區。（法新社）

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