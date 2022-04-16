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    美軍證實莫斯科號被烏克蘭飛彈擊沉 傳450名官兵下落不明

    美國國防部高階官員15日表示，莫斯科號是被烏克蘭以飛彈擊沉，這對俄軍來說是一次「嚴重打擊」。（路透資料照）

    美國國防部高階官員15日表示，莫斯科號是被烏克蘭以飛彈擊沉，這對俄軍來說是一次「嚴重打擊」。（路透資料照）

    2022/04/16 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部聲稱，海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦13日起火爆炸，14日在拖回克里米亞途中遭遇暴風雨沉沒。美國國防部高階官員15日表示，莫斯科號是被烏克蘭以飛彈擊沉，這對俄軍來說是一次「嚴重打擊」。另外，船上有450名官兵下落不明。

    《法新社》報導，這位要求匿名的美國國防官員向記者證實基輔的說法，亦即莫斯科號是被飛彈擊沉，但俄羅斯聲稱是船身起火導致艦上彈藥引爆。這位美國官員說，烏克蘭以2枚「海王星」（Neptune）反艦巡航飛彈擊中莫斯科號。

    這位美國國防部高階官員說，相信這次飛彈攻擊造成俄軍人員傷亡，但「難以評估人數」，美方也觀察到有倖存者被其他俄國船艦從海上救起。

    這名官員認為，這是一次象徵性的嚴重打擊，且具有象徵意義，而更重要的是，莫斯科號是俄羅斯3艘光榮級巡洋艦之一，它被擊沉造成俄軍在烏克蘭南部的軍事能力出現「戰力破口」。

    《每日郵報》報導，莫斯科號上載有510名官兵，目前為止只有50人被土耳其船隻救起，另外有14人飛往克里米亞的塞凡堡市（Sevastopol）。俄羅斯聲稱已疏散的全部船員，但根據塞凡堡市當地的影片顯示，有數十輛船員的車仍停在港口，代表船員們還沒回來將車開走。

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