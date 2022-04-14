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    開錯玩笑了！PlayStation中國疑揶揄上海封城 微博被灌爆

    PlayStation中國貼文疑似影射上海封城，被中國網友罵翻。（圖取自微博）

    PlayStation中國貼文疑似影射上海封城，被中國網友罵翻。（圖取自微博）

    2022/04/14 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，當局採取「全域靜態管理」措施，不過卻造成許多家庭物資短缺，引發民怨。「PlayStation中國」官方微博帳號一則貼文被認為是影射上海封城物資短缺，遭到小粉紅出征。

    「PlayStation中國」昨（12日）於微博發布一則貼文稱：「如果你手上有10塊古龍岩鍛造石，可以在現實生活上換到以下哪個物品呢？」選項包含1台新冰箱、一箱新鮮蔬菜、一包胡蘿蔔，另外開放自由填空項目。

    不過，由於近日上海封城傳出許多居民短缺物資，甚至有人開始以物易物，這篇貼文也被認為是在揶揄上海的慘況，觸動某些中國網友的敏感神經，紛紛留言怒噴。

    引發眾怒後，「PlayStation中國」立即將貼文刪除，不過還是有許多網友在別篇貼文下怒罵，「我的回答是可以換兩顆原子彈」、「換個好腦子裝上」、「換個胖男孩跟小男孩給你」、「你媽X了」。

    據悉，「古龍岩鍛造石」是《艾爾登法環》遊戲中的武器強化道具，在遊戲中的數量相當稀有。

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